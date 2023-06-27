В Міноборони РФ заявили, що "Вагнер" готується віддати їм важке озброєння

Міноборони Росії повідомило, що ПВК "Вагнер" почала підготовку до передачі важкої військової техніки у підрозділи збройних сил РФ.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: В Міноборони Росії повідомили, що триває підготовка до передання важкої військової техніки ПВК "Вагнер" у діючі підрозділи Збройних сил Росії.

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До 1 липня російські збройні формування мають підписати контракт з Міноборони РФ. Такий контракт мають підписати всі російські "добровольчі загони" "з метою підвищення ефективності їхнього застосування" на війні в Україні. Таким чином вони будуть підпорядковані Міноборони РФ.

Його уже підписали кадировці. Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин відмовився підписувати контракт з регулярною армією.

23 червня Пригожин оголосив про заколот і "пішов" зі своєю армією "на Москву", проте через добу ватажок найманців відмовився від своїх планів і заявив, що сили ПВК "Вагнер" вирішили розвернутися через дві причини – "не хотіли пролити російську кров" і "йшли "для демонстрації свого протесту, а не для повалення влади в країні".

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Російський диктатор Володимир Путін запропонував вагнерівцям вибір або ж укласти контракт із Міноборони РФ, вступити в інші збройні формування або ж перейти у Білорусь.

Передісторія: