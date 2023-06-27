В Міноборони РФ заявили, що "Вагнер" готується віддати їм важке озброєння
Міноборони Росії повідомило, що ПВК "Вагнер" почала підготовку до передачі важкої військової техніки у підрозділи збройних сил РФ.
Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"
Деталі: В Міноборони Росії повідомили, що триває підготовка до передання важкої військової техніки ПВК "Вагнер" у діючі підрозділи Збройних сил Росії.
До 1 липня російські збройні формування мають підписати контракт з Міноборони РФ. Такий контракт мають підписати всі російські "добровольчі загони" "з метою підвищення ефективності їхнього застосування" на війні в Україні. Таким чином вони будуть підпорядковані Міноборони РФ.
Його уже підписали кадировці. Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин відмовився підписувати контракт з регулярною армією.
23 червня Пригожин оголосив про заколот і "пішов" зі своєю армією "на Москву", проте через добу ватажок найманців відмовився від своїх планів і заявив, що сили ПВК "Вагнер" вирішили розвернутися через дві причини – "не хотіли пролити російську кров" і "йшли "для демонстрації свого протесту, а не для повалення влади в країні".
Російський диктатор Володимир Путін запропонував вагнерівцям вибір або ж укласти контракт із Міноборони РФ, вступити в інші збройні формування або ж перейти у Білорусь.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії РФ, через що загинули від 13 до 20 осіб. Також у Росії від маршу приватної армії Пригожина постраждали 19 будинків і дороги.