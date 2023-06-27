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В Минобороны РФ заявили, что "Вагнер" готовится отдать им тяжелое вооружение

Алена МазуренкоВторник, 27 июня 2023, 11:16
В Минобороны РФ заявили, что Вагнер готовится отдать им тяжелое вооружение
ФОТО: GETTY IMAGES

Минобороны России сообщило, что ЧВК "Вагнер" начала подготовку к передаче тяжелой военной техники в подразделения вооруженных сил РФ.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: В Минобороны России сообщили, что идет подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК "Вагнер" в действующие подразделения Вооруженных сил России.

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До 1 июля российские вооруженные формирования должны подписать контракт с Минобороны РФ. Такой контракт должны подписать все российские "добровольческие отряды" "с целью повышения эффективности их применения" на войне в Украине. Таким образом они будут подчинены Минобороны РФ.

Его уже подписали кадыровцы. Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с регулярной армией.

23 июня Пригожин объявил о мятеже и "пошел" со своей армией "на Москву", однако спустя сутки главарь наемников отказался от своих планов и заявил, что силы ЧВК "Вагнер" решили развернуться по двум причинам - "не хотели пролить российскую кровь" и "шли "для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране".

ВИДЕО ДНЯ

Российский диктатор Владимир Путин предложил вагнеровцам выбор или же заключить контракт с Минобороны РФ, вступить в другие вооруженные формирования или же перейти в Беларусь.

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Темы: ВагнерМинобороныРосcия
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