В Минобороны РФ заявили, что "Вагнер" готовится отдать им тяжелое вооружение
Минобороны России сообщило, что ЧВК "Вагнер" начала подготовку к передаче тяжелой военной техники в подразделения вооруженных сил РФ.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Детали: В Минобороны России сообщили, что идет подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК "Вагнер" в действующие подразделения Вооруженных сил России.
До 1 июля российские вооруженные формирования должны подписать контракт с Минобороны РФ. Такой контракт должны подписать все российские "добровольческие отряды" "с целью повышения эффективности их применения" на войне в Украине. Таким образом они будут подчинены Минобороны РФ.
Его уже подписали кадыровцы. Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с регулярной армией.
23 июня Пригожин объявил о мятеже и "пошел" со своей армией "на Москву", однако спустя сутки главарь наемников отказался от своих планов и заявил, что силы ЧВК "Вагнер" решили развернуться по двум причинам - "не хотели пролить российскую кровь" и "шли "для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране".
Российский диктатор Владимир Путин предложил вагнеровцам выбор или же заключить контракт с Минобороны РФ, вступить в другие вооруженные формирования или же перейти в Беларусь.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- По данным российских провоенных медиа и телеграмм-каналов, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М (командный пункт) и шесть вертолетов армии РФ, из-за чего погибли от 13 до 20 человек. Также в России от марша частной армии Пригожина пострадали 19 домов и дороги.