Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ порахували збитки від заколоту "вагнерівців": дороги, будинки, вертольоти й літак

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 20:40
ЗМІ порахували збитки від заколоту вагнерівців: дороги, будинки, вертольоти й літак
пошкоджена вагнерівцями дорога в Ростові, фото мерії міста

Внаслідок заколоту "вагнерівців" у Росії пошкоджено дороги, обстріляно будівлю "Ростелекома", постраждали 19 будинків, також армія РФ втратила кілька вертольотів і літак.

Джерело: російське видання "Важные истории", Радіо Свобода

Деталі: Як пишуть "Важные истории", у Ростові-на-Дону техніка заколотників пошкодила 10 тис. кв. м дорожнього полотна, найбільше постраждав Будьонівський проспект. Мер міста Олексій Логвиненко запевняє, що робітники впораються з дефектами за 2 дні.

Вартість робіт невідома. Як наводить приклад видання, у травні Дирекція з будівництва об'єктів транспортної інфраструктури замовляла роботи з усунення пошкоджень асфальту на дорогах Ростова на 8 млн рублів. Площі робіт не вказано, але з кошторису можна припустити, що за 8 млн рублів планували відремонтувати близько 4 тис. кв. м доріг.

Реклама:

Також у Ростові найманці обстріляли з автоматів будівлю "Ростелекома", збиток невідомий.

У селі Єлизаветівка Воронезької області після перестрілки заколотників і армії постраждали 19 домоволодінь, повідомив голова Павловського району Максим Янцов. Ступінь пошкодження будинків невідомий, влада регіону не розміщувала нових держзамовлень на усунення наслідків стрілянини.

У Липецькій області під час марш-кидка заколотників також перекопали автомагістралі. Влада планує заасфальтувати дороги заново, скільки на це піде коштів – невідомо.

ВІДЕО ДНЯ

Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".

Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ

Що передувало: За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.

Передісторія:

Теми: ПригожинВагнерРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів

Усі новини...
Пригожин
Блінкен про спробу заколоту в Росії: Не думаю, що це – фінальний епізод
Під час обшуку в Петербурзі знайшли фальшиві паспорти Пригожина – ЗМІ
"Путіна не було ніде": ЗМІ дізналися, як проходили переговори з Пригожиним
Останні новини
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
22:57
Протиотрута. Пам’яті Вікторії Амеліної
Усі новини...
Реклама: