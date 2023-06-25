ЗМІ порахували збитки від заколоту "вагнерівців": дороги, будинки, вертольоти й літак
Внаслідок заколоту "вагнерівців" у Росії пошкоджено дороги, обстріляно будівлю "Ростелекома", постраждали 19 будинків, також армія РФ втратила кілька вертольотів і літак.
Джерело: російське видання "Важные истории", Радіо Свобода
Деталі: Як пишуть "Важные истории", у Ростові-на-Дону техніка заколотників пошкодила 10 тис. кв. м дорожнього полотна, найбільше постраждав Будьонівський проспект. Мер міста Олексій Логвиненко запевняє, що робітники впораються з дефектами за 2 дні.
Вартість робіт невідома. Як наводить приклад видання, у травні Дирекція з будівництва об'єктів транспортної інфраструктури замовляла роботи з усунення пошкоджень асфальту на дорогах Ростова на 8 млн рублів. Площі робіт не вказано, але з кошторису можна припустити, що за 8 млн рублів планували відремонтувати близько 4 тис. кв. м доріг.
Також у Ростові найманці обстріляли з автоматів будівлю "Ростелекома", збиток невідомий.
У селі Єлизаветівка Воронезької області після перестрілки заколотників і армії постраждали 19 домоволодінь, повідомив голова Павловського району Максим Янцов. Ступінь пошкодження будинків невідомий, влада регіону не розміщувала нових держзамовлень на усунення наслідків стрілянини.
У Липецькій області під час марш-кидка заколотників також перекопали автомагістралі. Влада планує заасфальтувати дороги заново, скільки на це піде коштів – невідомо.
Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".
Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ.
Що передувало: За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".