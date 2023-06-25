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ЗМІ порахували збитки від заколоту "вагнерівців": дороги, будинки, вертольоти й літак

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 20:40
ЗМІ порахували збитки від заколоту вагнерівців: дороги, будинки, вертольоти й літак
пошкоджена вагнерівцями дорога в Ростові, фото мерії міста

Внаслідок заколоту "вагнерівців" у Росії пошкоджено дороги, обстріляно будівлю "Ростелекома", постраждали 19 будинків, також армія РФ втратила кілька вертольотів і літак.

Джерело: російське видання "Важные истории", Радіо Свобода

Деталі: Як пишуть "Важные истории", у Ростові-на-Дону техніка заколотників пошкодила 10 тис. кв. м дорожнього полотна, найбільше постраждав Будьонівський проспект. Мер міста Олексій Логвиненко запевняє, що робітники впораються з дефектами за 2 дні.

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Вартість робіт невідома. Як наводить приклад видання, у травні Дирекція з будівництва об'єктів транспортної інфраструктури замовляла роботи з усунення пошкоджень асфальту на дорогах Ростова на 8 млн рублів. Площі робіт не вказано, але з кошторису можна припустити, що за 8 млн рублів планували відремонтувати близько 4 тис. кв. м доріг.

Також у Ростові найманці обстріляли з автоматів будівлю "Ростелекома", збиток невідомий.

У селі Єлизаветівка Воронезької області після перестрілки заколотників і армії постраждали 19 домоволодінь, повідомив голова Павловського району Максим Янцов. Ступінь пошкодження будинків невідомий, влада регіону не розміщувала нових держзамовлень на усунення наслідків стрілянини.

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У Липецькій області під час марш-кидка заколотників також перекопали автомагістралі. Влада планує заасфальтувати дороги заново, скільки на це піде коштів – невідомо.

Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".

Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ

Що передувало: За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.

Передісторія:

Теми: ПригожинВагнерРосія
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