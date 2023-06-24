Провоєнні ТГ-канали РФ нарахували 13-20 загиблих через заколот Пригожина – ЗМІ

За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.

Джерело: "Медуза" з посиланням на провоєнні телеграм-канали

Деталі: Так зване "патріотичне" російське видання Readovka без посилань на джерела оцінило втрати Міноборони РФ за підсумками заколоту в 15 осіб: це військовослужбовці, які перебували на бортах збитих літаків і вертольотів. Серед них, стверджує видання, щонайменше вісім осіб, які були на борту повітряного пункту управління на базі літака Іл-18.

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Телеграм-канал "Рыбарь" пише, що загинули понад 20 льотчиків, які перебували на борту семи вертольотів і літаків.

Телеграм-канал Fighterbomber, який під час заколоту повідомляв про збиті літальні апарати, пише про 13 загиблих.

Офіційної інформації з цього приводу немає.

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