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Провоєнні ТГ-канали РФ нарахували 13-20 загиблих через заколот Пригожина – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 23:57
Провоєнні ТГ-канали РФ нарахували 13-20 загиблих через заколот Пригожина – ЗМІ
техніка "вагнерівців" залишає Ростов, Фото: «Новая газета Европа»

За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.

Джерело: "Медуза" з посиланням на провоєнні телеграм-канали

Деталі: Так зване "патріотичне" російське видання Readovka без посилань на джерела оцінило втрати Міноборони РФ за підсумками заколоту в 15 осіб: це військовослужбовці, які перебували на бортах збитих літаків і вертольотів. Серед них, стверджує видання, щонайменше вісім осіб, які були на борту повітряного пункту управління на базі літака Іл-18.

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Телеграм-канал "Рыбарь" пише, що загинули понад 20 льотчиків, які перебували на борту семи вертольотів і літаків.

Телеграм-канал Fighterbomber, який під час заколоту повідомляв про збиті літальні апарати, пише про 13 загиблих.

Офіційної інформації з цього приводу немає.

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Теми: ПригожинВагнерРосія
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