Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває

Українські слідчі ідентифікували трьох російських командирів, на яких покладають відповідальність за завдання ракетного удару по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці, який призвів до численних жертв і шокував громадськість рік тому.

Джерело: Юрій Бєлоусов – керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора, ОГП

Пряма мова Білоусова: "Наразі розслідування триває.

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Ми маємо трьох підозрюваних. Починаючи від командира 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ, який безпосередньо відповідав за пуск ракет по цивільних об’єктах, і закінчуючи командувачем Дальньої авіації повітряно-космічних сил Збройних сил РФ, який відповідає за всю стратегічну авіацію Російської Федерації.

Навіть заочне засудження дає нам певні інструменти, щоб обмежити пересування цих осіб, а також щоб шукати їхнє майно за кордоном. І ми всі сподіваємось, що це лише питання часу, коли вони будуть притягнуті до реального покарання".

Деталі: Не називаючи імен, Офіс генпрокурора повідомляє, що встановлено особи і повідомлено про підозру:

ВІДЕО ДНЯ

На совісті цих російських військових чиновників – не лише трагедія в Кременчуці, а й удари по інших містах України.

27 червня 2022 року Збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл м. Кременчук Полтавської області. Тоді було повністю зруйновано цивільний об’єкт – торговий центр. Внаслідок тієї ракетної атаки загинула 21 людина, травмовано близько 60, нагадують у прокуратурі.

Нагадаємо: 27 червня 2022 року росіяни завдали ударів двома ракетами по Кременчуку, влучили у торговельний центр "Амстор" і пошкодили будівлі підприємства.

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