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Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває

Олена РощінаВівторок, 27 червня 2023, 14:50
Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває
Олег Тимошин, Микола Варпахович, Сергій Кобилаш, колаж УП

Українські слідчі ідентифікували трьох російських командирів, на яких покладають відповідальність за завдання ракетного удару по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці, який призвів до численних жертв і шокував громадськість рік тому. 

Джерело: Юрій Бєлоусов – керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора, ОГП

Пряма мова Білоусова: "Наразі розслідування триває. 

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Ми маємо трьох підозрюваних. Починаючи від командира 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ, який безпосередньо відповідав за пуск ракет по цивільних об’єктах, і закінчуючи командувачем Дальньої авіації повітряно-космічних сил Збройних сил РФ, який відповідає за всю стратегічну авіацію Російської Федерації.

Навіть заочне засудження дає нам певні інструменти, щоб обмежити пересування цих осіб, а також щоб шукати їхнє майно за кордоном. І ми всі сподіваємось, що це лише питання часу, коли вони будуть притягнуті до реального покарання".

Деталі: Не називаючи імен, Офіс генпрокурора повідомляє, що встановлено особи і повідомлено про підозру: 

ВІДЕО ДНЯ

На совісті цих російських військових чиновників – не лише трагедія в Кременчуці, а й удари по інших містах України.  

27 червня 2022 року Збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл м. Кременчук Полтавської області. Тоді було повністю зруйновано цивільний об’єкт – торговий центр. Внаслідок тієї ракетної атаки загинула 21 людина, травмовано близько 60, нагадують у прокуратурі.

Нагадаємо: 27 червня 2022 року росіяни завдали ударів двома ракетами по Кременчуку, влучили у торговельний центр "Амстор" і пошкодили будівлі підприємства.

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Теми: КременчукПолтавська областьОфіс генпрокуроравійна
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