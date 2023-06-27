Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Годовщина удара по ТЦ в Кременчуге: под подозрением трое российских командиров, следствие продолжается

Елена РощинаВторник, 27 июня 2023, 14:50
Годовщина удара по ТЦ в Кременчуге: под подозрением трое российских командиров, следствие продолжается
Олег Тимошин, Николай Варпахович, Сергей Кобылаш, коллаж УП

Украинские следователи идентифицировали трех российских командиров, на которых возлагают ответственность за нанесение ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, который привел к многочисленным жертвам и шокировал общественность год назад. 

Источник: Юрий Белоусов – руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора, ОГП

Прямая речь Белоусова: "Сейчас расследование продолжается. 

Мы имеем трех подозреваемых. Начиная от командира 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ, который непосредственно отвечал за пуск ракет по гражданским объектам, и заканчивая командующим Дальней авиации воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ, который отвечает за всю стратегическую авиацию Российской Федерации.

Реклама:

Даже заочное осуждение дает нам определенные инструменты, чтобы ограничить передвижение этих лиц, а также чтобы искать их имущество за рубежом. И мы все надеемся, что это лишь вопрос времени, когда они будут привлечены к реальному наказанию".

Детали: Не называя имен, Офис генпрокурора сообщает, что установлены личности и сообщено о подозрении: 

На совести этих российских военных чиновников – не только трагедия в Кременчуге, но и удары по другим городам Украины.  

ВИДЕО ДНЯ

27 июня 2022 года Вооруженные силы РФ осуществили ракетный обстрел г. Кременчуг Полтавской области. Тогда был полностью разрушен гражданский объект – торговый центр. В результате той ракетной атаки погиб 21 человек, травмированы около 60, напоминают в прокуратуре.

Напомним: 27 июня 2022 года россияне нанесли удары двумя ракетами по Кременчугу, попали в торговый центр "Амстор" и повредили здания предприятия.

Читайте также: Кременчуг. "Сначала было много криков, а потом стало тихо"

"Я ее даже не поцеловал". Воспоминания родных о жертвах обстрела ТЦ "Амстор" в Кременчуге

Темы: КременчугПолтавская областьОфис генпрокуроравойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Кременчуг
В годовщину удара по ТЦ "Амстор" Россия снова атаковала Кременчуг
Кременчуг. "Сначала было много криков, а потом стало тихо"
На Кременчугском мясокомбинате произошла авария, два человека в больнице
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: