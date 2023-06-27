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Годовщина удара по ТЦ в Кременчуге: под подозрением трое российских командиров, следствие продолжается

Елена РощинаВторник, 27 июня 2023, 14:50
Годовщина удара по ТЦ в Кременчуге: под подозрением трое российских командиров, следствие продолжается
Олег Тимошин, Николай Варпахович, Сергей Кобылаш, коллаж УП

Украинские следователи идентифицировали трех российских командиров, на которых возлагают ответственность за нанесение ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, который привел к многочисленным жертвам и шокировал общественность год назад. 

Источник: Юрий Белоусов – руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора, ОГП

Прямая речь Белоусова: "Сейчас расследование продолжается. 

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Мы имеем трех подозреваемых. Начиная от командира 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ, который непосредственно отвечал за пуск ракет по гражданским объектам, и заканчивая командующим Дальней авиации воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ, который отвечает за всю стратегическую авиацию Российской Федерации.

Даже заочное осуждение дает нам определенные инструменты, чтобы ограничить передвижение этих лиц, а также чтобы искать их имущество за рубежом. И мы все надеемся, что это лишь вопрос времени, когда они будут привлечены к реальному наказанию".

Детали: Не называя имен, Офис генпрокурора сообщает, что установлены личности и сообщено о подозрении: 

ВИДЕО ДНЯ

На совести этих российских военных чиновников – не только трагедия в Кременчуге, но и удары по другим городам Украины.  

27 июня 2022 года Вооруженные силы РФ осуществили ракетный обстрел г. Кременчуг Полтавской области. Тогда был полностью разрушен гражданский объект – торговый центр. В результате той ракетной атаки погиб 21 человек, травмированы около 60, напоминают в прокуратуре.

Напомним: 27 июня 2022 года россияне нанесли удары двумя ракетами по Кременчугу, попали в торговый центр "Амстор" и повредили здания предприятия.

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Темы: КременчугПолтавская областьОфис генпрокуроравойна
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