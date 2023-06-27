Годовщина удара по ТЦ в Кременчуге: под подозрением трое российских командиров, следствие продолжается

Украинские следователи идентифицировали трех российских командиров, на которых возлагают ответственность за нанесение ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, который привел к многочисленным жертвам и шокировал общественность год назад.

Источник: Юрий Белоусов – руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора, ОГП

Прямая речь Белоусова: "Сейчас расследование продолжается.

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Мы имеем трех подозреваемых. Начиная от командира 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ, который непосредственно отвечал за пуск ракет по гражданским объектам, и заканчивая командующим Дальней авиации воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ, который отвечает за всю стратегическую авиацию Российской Федерации.

Даже заочное осуждение дает нам определенные инструменты, чтобы ограничить передвижение этих лиц, а также чтобы искать их имущество за рубежом. И мы все надеемся, что это лишь вопрос времени, когда они будут привлечены к реальному наказанию".

Детали: Не называя имен, Офис генпрокурора сообщает, что установлены личности и сообщено о подозрении:

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На совести этих российских военных чиновников – не только трагедия в Кременчуге, но и удары по другим городам Украины.

27 июня 2022 года Вооруженные силы РФ осуществили ракетный обстрел г. Кременчуг Полтавской области. Тогда был полностью разрушен гражданский объект – торговый центр. В результате той ракетной атаки погиб 21 человек, травмированы около 60, напоминают в прокуратуре.

Напомним: 27 июня 2022 года россияне нанесли удары двумя ракетами по Кременчугу, попали в торговый центр "Амстор" и повредили здания предприятия.

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