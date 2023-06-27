Годовщина удара по ТЦ в Кременчуге: под подозрением трое российских командиров, следствие продолжается
Украинские следователи идентифицировали трех российских командиров, на которых возлагают ответственность за нанесение ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, который привел к многочисленным жертвам и шокировал общественность год назад.
Источник: Юрий Белоусов – руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора, ОГП
Прямая речь Белоусова: "Сейчас расследование продолжается.
Мы имеем трех подозреваемых. Начиная от командира 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ, который непосредственно отвечал за пуск ракет по гражданским объектам, и заканчивая командующим Дальней авиации воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ, который отвечает за всю стратегическую авиацию Российской Федерации.
Даже заочное осуждение дает нам определенные инструменты, чтобы ограничить передвижение этих лиц, а также чтобы искать их имущество за рубежом. И мы все надеемся, что это лишь вопрос времени, когда они будут привлечены к реальному наказанию".
Детали: Не называя имен, Офис генпрокурора сообщает, что установлены личности и сообщено о подозрении:
- командиру 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации Военно-воздушных сил воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ, который отдавал приказы наносить ракетные удары (это Олег Тимошин – УП)
- командиру 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ, который обеспечивал нанесение подчиненными ему подразделениями ракетных ударов (это Николай Варпахович – УП)
- командующему дальней авиации Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ (речь идет о Сергее Кобылаше – УП)
На совести этих российских военных чиновников – не только трагедия в Кременчуге, но и удары по другим городам Украины.
27 июня 2022 года Вооруженные силы РФ осуществили ракетный обстрел г. Кременчуг Полтавской области. Тогда был полностью разрушен гражданский объект – торговый центр. В результате той ракетной атаки погиб 21 человек, травмированы около 60, напоминают в прокуратуре.
Напомним: 27 июня 2022 года россияне нанесли удары двумя ракетами по Кременчугу, попали в торговый центр "Амстор" и повредили здания предприятия.
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