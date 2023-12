Удари по мостах на Чонгарі суттєво ускладнили росіянам логістику – британська розвідка

Удари по мостах під Чонгаром на в’їзді Крим суттєво ускладнили логістику для російських військ, одним з доказів можна вважати швидку побудову там понтонної переправи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 28 червня.

Розвідка нагадує, що 22 червня вранці ЗСУ завдали ударів по мостах на Чонгарі, які сполучають Крим із окупованим півднем Херсонщини та є одним з двох основних шляхів сполучення.

Реклама:

Аналітики відзначають, що це найкоротший шлях від Джанкою, важливого логістичного вузла в окупованому Криму, та сектором на півдні Запорізької області, одним з напрямків активних контрнаступальних дій ЗСУ.

"Тимчасове перекриття цього маршруту змусило життєво важливі для РФ логістичні конвої їхати до фронту на 50% довше через альтернативні маршрути. Є повідомлення про те, що російська влада майже точно спорудила заміну у вигляді понтонної переправи протягом лише доби після атаки. З високою ймовірністю, вона лише для військового транспорту", – зазначають в огляді.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iTyvGr4hia



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/41967sUX3O