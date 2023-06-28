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Удари по мостах на Чонгарі суттєво ускладнили росіянам логістику – британська розвідка

"Європейська правда"Середа, 28 червня 2023, 09:43

Удари по мостах під Чонгаром на в’їзді Крим суттєво ускладнили логістику для російських військ, одним з доказів можна вважати швидку побудову там понтонної переправи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 28 червня.

Розвідка нагадує, що 22 червня вранці ЗСУ завдали ударів по мостах на Чонгарі, які сполучають Крим із окупованим півднем Херсонщини та є одним з двох основних шляхів сполучення. 

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Аналітики відзначають, що це найкоротший шлях від Джанкою, важливого логістичного вузла в окупованому Криму, та сектором на півдні Запорізької області, одним з напрямків активних контрнаступальних дій ЗСУ.

"Тимчасове перекриття цього маршруту змусило життєво важливі для РФ логістичні конвої їхати до фронту на 50% довше через альтернативні маршрути. Є повідомлення про те, що російська влада майже точно спорудила заміну у вигляді понтонної переправи протягом лише доби після атаки. З високою ймовірністю, вона лише для військового транспорту", – зазначають в огляді. 

В огляді за вівторок розвідка підтвердила, що українські військові вперше повернули на сході під Красногорівкою шматок території, яка була окупована з 2014 року.

Теми: війнарозвідкаХерсонська областьКрим
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