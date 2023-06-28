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Удары по мостам на Чонгаре существенно усложнили россиянам логистику – британская разведка

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 09:43

Удары по мостам под Чонгаром на въезде в Крым существенно усложнили логистику для российских войск, одним из доказательств можно считать быстрое построение там понтонной переправы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 28 июня.

Разведка напоминает, что 22 июня утром ВСУ нанесли удары по мостам на Чонгаре, которые соединяют Крым с оккупированным югом Херсонщины и являются одним из двух основных путей сообщения.

Аналитики отмечают, что это кратчайший путь от Джанкоя, важного логистического узла в оккупированном Крыму, к сектору на юге Запорожской области, одним из направлений активных контрнаступательных действий ВСУ.

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"Временное перекрытие этого маршрута заставило жизненно важные для РФ логистические конвои ехать к фронту на 50% дольше через альтернативные маршруты. Есть сообщения, что российские власти почти точно построили замену в виде понтонной переправы в течение всего суток после атаки. С высокой вероятностью, она только для военного транспорта", – отмечают в обзоре.

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В обзоре за вторник разведка подтвердила, что украинские военные впервые вернули на востоке под Красногоровкой часть территории, которая была оккупирована с 2014 года.

Темы: войнаразведкаХерсонская областьКрым
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