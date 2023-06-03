В Одесі виявили забруднення води нафтопродуктами

Пляж "Відрада" в Одесі до повномасштабної війни, фото 048.ua

В районі одеського пляжу "Відрада" на поверхні води спостерігається забруднення нафтопродуктами.

Джерело: Одеська міська рада

Дослівно: "За наявною інформацією, станом на 03.06.2023 в акваторії Чорного моря в районі пляжу "Відрада" на морській поверхні візуально спостерігається характерна пляма нафтопродуктів невстановленого розміру.

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Співробітниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) вранці 03.06.2023 відібрані проби морської води в місці забруднення з метою проведення відповідного лабораторного аналізу".

Деталі: У міськраді повідомили, що співробітниками Держекоінспекції, Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації та Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон проводяться спільні дії щодо встановлення об’ємів і джерел забруднення та інформування в установленому порядку правоохоронних органів.

Довідка: З початку повномасштабної війни через небезпеку мін в Одесі заборонено купатися на всіх пляжах.

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Водночас у травні в Одесі видали наказ про підготовку доступу до окремих пляжів в умовах правового режиму воєнного стану. Остаточне рішення про відкриття пляжів обіцяють прийняти після 5 червня.