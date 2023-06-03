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Сили оборони протягом дня відбили всі атаки окупантів – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоСубота, 3 червня 2023, 18:39
Сили оборони протягом дня відбили всі атаки окупантів – зведення Генштабу
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

У суботу Сили оборони відбили всі 16 атак з боку російських військ.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загалом протягом доби ворог завдав 19 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 16 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.  Завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч, Гай Чернігівської області; Атинське, Олександрівка, Юнаківка, Могриця, Степок, Велика Писарівка Сумської області, а також Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області та Сіверськ Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Іванівське, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівка та Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Слов’янськ, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Нью-Йорк та Шевченко Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області.  Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку цієї доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте наші захисники відбили усі 9 атак противника. Також були безуспішні наступальні дії в районі Олександрівки Донецької області. Водночас, ворог продовжує знищувати наші міста і села, завдав авіаційного удару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Катеринівка та Янтарне Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледар та Пречистівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, в тому числі: Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Полтавка та Гуляйполе Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле Донецької області; Бурлацьке, Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське, Лук’янівське та Комишуваха Запорізької області, а також Золота Балка, Зміївка, Берислав, Бургунка, Іванівка, Дачі, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу.

Нашими захисниками було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів.

Теми: Генштабвійна
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