Силы обороны в течение дня отразили все атаки оккупантов – сводка Генштаба

В субботу Силы обороны отразили все 16 атак со стороны российских войск.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Всего в течение суток враг нанес 19 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 16 атак, однако все они были отражены подразделениями сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч, Гай Черниговской области; Атинское, Александровка, Юнаковка, Могрица, Степок, Великая Писаревка Сумской области, а также Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пыльная, Зеленое, Веселое, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Вильча, Бочковое, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

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На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровка Луганской области и Спирное Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области и Северск Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Ивановское, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Курдюмовка и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Славянск, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Нью-Йорк и Шевченко Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в эти сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 9 атак противника. Также были безуспешные наступательные действия в районе Александровки Донецкой области. В то же время, враг продолжает уничтожать наши города и села, нанес авиационный удар по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимильяновка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Екатериновка и Янтарное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледар и Пречистовка Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения, в том числе: Угледар, Пречистовка и Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Полтавка и Гуляйполе Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Лукьяновское и Камышеваха Запорожской области, а также Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Бургунка, Ивановка, Дачи, Зимовник, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава.

Нашими защитниками было уничтожено 3 вражеских разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 склада боеприпасов.