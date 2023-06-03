Росіяни обстрілювали 4 громади Сумщини, є поранений

Російські війська у суботу здійснили 10 обстрілів Сумщини, є поранений та руйнування інфраструктури.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Деталі: Протягом дня зафіксовано 87 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська громади.

Юнаківська громада: ворог здійснив мінометний обстріл – 5 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів 1 цивільна особа отримала поранення, госпіталізована в лікарню.

Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (САУ) – 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарчу споруду та причеп до легкового автомобіля. Також росіяни били з мінометів – 10 вибухів.

Краснопільська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).

Білопільська громада: росіяни били з мінометів – 2 вибухи та АГС – 50 вибухів.