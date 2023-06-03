Росіяни обстрілювали 4 громади Сумщини, є поранений
Російські війська у суботу здійснили 10 обстрілів Сумщини, є поранений та руйнування інфраструктури.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Деталі: Протягом дня зафіксовано 87 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська громади.
Юнаківська громада: ворог здійснив мінометний обстріл – 5 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів 1 цивільна особа отримала поранення, госпіталізована в лікарню.
Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (САУ) – 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарчу споруду та причеп до легкового автомобіля. Також росіяни били з мінометів – 10 вибухів.
Краснопільська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).
Білопільська громада: росіяни били з мінометів – 2 вибухи та АГС – 50 вибухів.