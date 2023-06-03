Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстрілювали 4 громади Сумщини, є поранений

Катерина ТищенкоСубота, 3 червня 2023, 23:43
Росіяни обстрілювали 4 громади Сумщини, є поранений
ілюстративне ФОТО: ПОЛІЦІЯ СУМЩИНИ

Російські війська у суботу здійснили 10 обстрілів Сумщини, є поранений та руйнування інфраструктури.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Деталі: Протягом дня зафіксовано 87 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська громади.

Реклама:

Юнаківська громада: ворог здійснив мінометний обстріл – 5 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів 1 цивільна особа отримала поранення, госпіталізована в лікарню.

Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (САУ) – 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарчу споруду та причеп до легкового автомобіля. Також росіяни били з мінометів – 10 вибухів.

Краснопільська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

Білопільська громада: росіяни били з мінометів – 2 вибухи та АГС – 50 вибухів.

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Сумська область
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: