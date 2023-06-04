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ЗМІ: Бельгія звернеться до України через нібито використання її зброї в Бєлгородській області

"Європейська правда"Неділя, 4 червня 2023, 18:39
ЗМІ: Бельгія звернеться до України через нібито використання її зброї в Бєлгородській області
прапор Бельгії, фото Pixabay

Уряд Бельгії звернеться до України по роз’яснення через інформацію, що зброю бельгійського виробництва використовували антипутінські збройні формування для рейду на Бєлгородську область РФ.

Про це йдеться в матеріалі Het Laatste Nieuws, повідомляє "Європейська правда".

За даними "надійного джерела" ЗМІ, міністерки оборони й закордонних справ Бельгії Людівін Дедондер та Хаджа Лябіб якнайшвидше зв'яжуться з українською владою, щоб отримати роз'яснення ситуації.

"Ці поставки призначені для українських збройних сил для захисту своєї території та населення від російського вторгнення. Це чітко зазначено в документах, що супроводжують кожну поставку", – цитує HLN джерело.

"Таким чином, ця зброя не призначена для ізольованих угруповань із внутрішніми російськими інтересами", – додало воно.

Напередодні The Washington Post із посиланням на розвідувальні дані повідомила, що бійці "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України і наприкінці травня вторглися в Бєлгородську область, користувалися щонайменше чотирма тактичними транспортними засобами, переданими раніше Україні західними державами.

Йдеться зокрема про броньовані машини з посиленим протимінним захистом класу MRAP, а також гвинтівки виробництва Чехії та Бельгії і щонайменше один протитанковий гранатомет AT-4, яким часто користуються американські та загалом західні військові.

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Сполучені Штати до цього неодноразово підкреслювали, що не схвалюють використання їхньої зброї для бойових дій за межами України. В українській розвідці говорили, що західна техніка в російських бійців опинилась як трофей після бойових дій із російськими військами.

Нагадаємо, 22 травня бійці так званого Російського добровольчого корпусу і легіону "Свобода Росії" вперше вторглись у Бєлгородську область Росії. Відтоді ці угруповання ще кілька разів здійснювали рейди на російську територію.

Теми: БельгіяРосіязброядопомога Україні
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