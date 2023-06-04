ЗМІ: Бельгія звернеться до України через нібито використання її зброї в Бєлгородській області

Уряд Бельгії звернеться до України по роз’яснення через інформацію, що зброю бельгійського виробництва використовували антипутінські збройні формування для рейду на Бєлгородську область РФ.

Про це йдеться в матеріалі Het Laatste Nieuws, повідомляє "Європейська правда".

За даними "надійного джерела" ЗМІ, міністерки оборони й закордонних справ Бельгії Людівін Дедондер та Хаджа Лябіб якнайшвидше зв'яжуться з українською владою, щоб отримати роз'яснення ситуації.

"Ці поставки призначені для українських збройних сил для захисту своєї території та населення від російського вторгнення. Це чітко зазначено в документах, що супроводжують кожну поставку", – цитує HLN джерело.

"Таким чином, ця зброя не призначена для ізольованих угруповань із внутрішніми російськими інтересами", – додало воно.

Напередодні The Washington Post із посиланням на розвідувальні дані повідомила, що бійці "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України і наприкінці травня вторглися в Бєлгородську область, користувалися щонайменше чотирма тактичними транспортними засобами, переданими раніше Україні західними державами.

Йдеться зокрема про броньовані машини з посиленим протимінним захистом класу MRAP, а також гвинтівки виробництва Чехії та Бельгії і щонайменше один протитанковий гранатомет AT-4, яким часто користуються американські та загалом західні військові.

ВІДЕО ДНЯ

Сполучені Штати до цього неодноразово підкреслювали, що не схвалюють використання їхньої зброї для бойових дій за межами України. В українській розвідці говорили, що західна техніка в російських бійців опинилась як трофей після бойових дій із російськими військами.

Нагадаємо, 22 травня бійці так званого Російського добровольчого корпусу і легіону "Свобода Росії" вперше вторглись у Бєлгородську область Росії. Відтоді ці угруповання ще кілька разів здійснювали рейди на російську територію.