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СМИ: Бельгия обратится к Украине из-за якобы использования ее оружия в Белгородской области

"Европейская правда"Воскресенье, 4 июня 2023, 18:39
СМИ: Бельгия обратится к Украине из-за якобы использования ее оружия в Белгородской области
флаг Бельгии, фото Pixabay

Правительство Бельгии обратится к Украине за разъяснениями из-за информации, что оружие бельгийского производства использовали антипутинские вооруженные формирования для рейда на Белгородскую область РФ.

Об этом говорится в материале Het Laatste Nieuws, сообщает "Европейская правда".

По данным "надежного источника" СМИ, министры обороны и иностранных дел Бельгии Людивин Дедондер и Хаджа Лябиб как можно быстрее свяжутся с украинскими властями, чтобы получить разъяснения ситуации.

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"Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты своей территории и населения от российского вторжения. Это четко указано в документах, сопровождающих каждую поставку", – цитирует HLN источник.

"Таким образом, это оружие не предназначено для изолированных группировок с внутренними российскими интересами", – добавил он.

Накануне The Washington Post со ссылкой на разведывательные данные сообщила, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины и в конце мая вторглись в Белгородскую область, пользовались по меньшей мере четырьмя тактическими транспортными средствами, переданными ранее Украине западными государствами.

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Речь идет в частности о бронированных машинах с усиленной противоминной защитой класса MRAP, а также винтовки производства Чехии и Бельгии и по меньшей мере один противотанковый гранатомет AT-4, которым часто пользуются американские и в целом западные военные.

Соединенные Штаты до этого неоднократно подчеркивали, что не одобряют использование их оружия для боевых действий за пределами Украины. В украинской разведке говорили, что западная техника у российских бойцов оказалась как трофей после боевых действий с российскими войсками.

Напомним, 22 мая бойцы так называемого Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" впервые вторглись в Белгородскую область России. С тех пор эти группировки еще несколько раз совершали рейды на российскую территорию.

Темы: БельгияРосcияоружиепомощь Украине
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