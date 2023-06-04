Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Бельгия обратится к Украине из-за якобы использования ее оружия в Белгородской области

"Европейская правда"Воскресенье, 4 июня 2023, 18:39
СМИ: Бельгия обратится к Украине из-за якобы использования ее оружия в Белгородской области
флаг Бельгии, фото Pixabay

Правительство Бельгии обратится к Украине за разъяснениями из-за информации, что оружие бельгийского производства использовали антипутинские вооруженные формирования для рейда на Белгородскую область РФ.

Об этом говорится в материале Het Laatste Nieuws, сообщает "Европейская правда".

По данным "надежного источника" СМИ, министры обороны и иностранных дел Бельгии Людивин Дедондер и Хаджа Лябиб как можно быстрее свяжутся с украинскими властями, чтобы получить разъяснения ситуации.

"Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты своей территории и населения от российского вторжения. Это четко указано в документах, сопровождающих каждую поставку", – цитирует HLN источник.

"Таким образом, это оружие не предназначено для изолированных группировок с внутренними российскими интересами", – добавил он.

Накануне The Washington Post со ссылкой на разведывательные данные сообщила, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины и в конце мая вторглись в Белгородскую область, пользовались по меньшей мере четырьмя тактическими транспортными средствами, переданными ранее Украине западными государствами.

Речь идет в частности о бронированных машинах с усиленной противоминной защитой класса MRAP, а также винтовки производства Чехии и Бельгии и по меньшей мере один противотанковый гранатомет AT-4, которым часто пользуются американские и в целом западные военные.

ВИДЕО ДНЯ

Соединенные Штаты до этого неоднократно подчеркивали, что не одобряют использование их оружия для боевых действий за пределами Украины. В украинской разведке говорили, что западная техника у российских бойцов оказалась как трофей после боевых действий с российскими войсками.

Напомним, 22 мая бойцы так называемого Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" впервые вторглись в Белгородскую область России. С тех пор эти группировки еще несколько раз совершали рейды на российскую территорию.

Темы: БельгияРосcияоружиепомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
Минобороны: Объявления о начале не будет
Сырский с передовой: ВСУ успешно контратаковали на Сватовском направлении
Белгородский губернатор якобы готов встретится с РДК, если пленные живы: Идет бой
В Минобороны РФ заявили, что ДРГ пыталась переправиться через реку в Белгородской области
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: