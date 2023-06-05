Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звернеться до парламенту Швейцарії 15 червня, деякі депутати вже обіцяють бойкот

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 21:41
Зеленський звернеться до парламенту Швейцарії 15 червня, деякі депутати вже обіцяють бойкот
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський звернеться до швейцарського парламенту через відеозв'язок у четвер, 15 червня, о 14:00 (15:00 за Києвом).

Про це стало відомо в понеділок під час засідання парламенту Швейцарії, повідомляє "Європейська правда".

Про виступ Зеленського оголосив спікер Національної ради (нижньої палати) Швейцарії Мартін Кандінас на початку дебатів, додавши, що дату обрали за погодженням із українською стороною. Тривалість виступу не уточнюється.

Одразу після оголошення лідер парламентської групи крайньої правої Швейцарської народної партії Томас Аеші розкритикував рішення дозволити Зеленськомй виступити, заявивши, що це можна розцінювати як вплив на дебати щодо постачання зброї та боєприпасів.

Пізніше він заявив, що більшість членів його фракції на виступі президента України не будуть присутні.

Зазначимо, що Зеленський стане першим президентом, який виступить у швейцарському парламенті через відеозв’язок.

З 1970 року в законодавчому органі країни виступили 28 запрошених спікерів. Серед них були президенти країн і представники міжнародних організацій, а також міністр закордонних справ і голова сенату.

ВІДЕО ДНЯ

У березні 2022 року президент України виступав із промовою перед групою людей, що зібрались у Берні на День солідарності з Україною. Тоді він зокрема закликав Швейцарію зайняти сильнішу позицію щодо російських олігархів.

Теми: ЗеленськийШвейцаріявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ

фото, відеоРосія завдала ракетного удару по Умані, є постраждалі

Зеленський просить світ покарати Путіна за екоцид: Життя зламані, екосистеми знищено

Енергетики придумали, як адаптувати систему після підриву Каховської ГЕС

Колишня ескортниця отримала відзнаку за роботу на "інформаційному фронті" – ГУР

У Конгресі США не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської ГЕС

Усі новини...
Зеленський
Зеленський подякував воїнам з-під Бахмута, що принесли "ті новини, які ми очікуємо"
Зеленський розповів про стан дітей, постраждалих від удару біля Дніпра
Зеленський: Росії вдається обходити міжнародні санкції, бачимо кожен напрямок
Останні новини
08:07
Попри спротив Польщі і Угорщини країни ЄС домовились про розподіл мігрантів
08:05
Прем’єрка Естонії – про введення військ в Україну: жодна країна не говорила про такі наміри
07:54
Влучний удар: у Донецьку Сили оборони знищили 56 окупантів
07:35
Росіяни запустили вночі до 16 ударних БпЛА та 6 крилатих ракет – повітряники
07:29
оновленоРосія ракетами атакувала Житомирщину, загинула людина, є потерпілі
07:08
У Бєлгородській області РФ "працювала ППО" і "вночі багато стріляли" – губернатор
06:50
Сили оборони за минулу добу знищили 10 ворожих БпЛА – зведення
06:04
Трампу висунуто звинувачення за 7 пунктами – адвокат
05:30
Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW
04:42
Прем’єр Британії: Путін нас не перечекає, НАТО не здасться
Усі новини...
Реклама: