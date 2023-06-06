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Евакуйованим з Херсонщини виплатять фінансову допомогу – Мінреінтеграції

Катерина ТищенкоВівторок, 6 червня 2023, 21:25
Евакуйованим з Херсонщини виплатять фінансову допомогу – Мінреінтеграції
евакуація з Херсонщини, фото МВС

Евакуйованим з Херсонщини у зв’язку з підривом окупантами Каховської ГЕС буде виплачена фінансова допомога у розмірі 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

Джерело: Мінреінтеграції

Дослівно: "Всім евакуйованим буде виплачена фінансова допомога у розмірі 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дітей віком до 18 років й осіб з інвалідністю. Та решта передбачених державою соціальних виплат".

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Деталі: У вівторок віцепрем’єр Ірина Верещук провела позачергове засідання координаційного штабу з питань евакуації населення в умовах воєнного стану, де обговорювалася безпекова та гуманітарна ситуація на Херсонщині у зв’язку з підривом Каховської ГЕС.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ситуація з евакуацією наразі контрольована. Всього евакуйовано понад 1300 людей, серед них є люди, які потребують особливого догляду. Так, Вінницька та Хмельницька області приймуть і розмістять маломобільних осіб.

Постраждалі від підтоплень можуть звертатися за допомогою на гарячу лінію Херсонської ОВА за телефоном: 0 800 330 951 або (091) 481-78-45.

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Гаряча лінія Херсонської МВА: (050) 040-44-24, (098) 958-17-90.

Порятунок тварин: ecodepartment1@ukr.net, (050) 943-36-35 або (096) 348-80-70.

Гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Гаряча лінія кризового реагування Мінреінтеграції: 15-48.

Теми: евакуаціяХерсонська областьгроші
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