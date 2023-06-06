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Эвакуированным с Херсонщины выплатят финансовую помощь – Минреинтеграции

Катерина ТищенкоВторник, 6 июня 2023, 21:25
Эвакуированным с Херсонщины выплатят финансовую помощь – Минреинтеграции
эвакуация из Херсонской области, фото МВД

Эвакуированным с Херсонщины в связи с подрывом оккупантами Каховской ГЭС будет выплачена финансовая помощь в размере 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью.

Источник: Минреинтеграции

Дословно: "Всем эвакуированным будет выплачена финансовая помощь в размере 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью. И остальные предусмотренные государством социальные выплаты".

Детали: Во вторник вице-премьер Ирина Верещук провела внеочередное заседание координационного штаба по вопросам эвакуации населения в условиях военного положения, где обсуждалась ситуация с безопасностью и гуманитарная ситуация на Херсонщине в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что ситуация с эвакуацией пока контролируемая. Всего эвакуировано более 1300 человек, среди них есть люди, которые нуждаются в особом уходе. Так, Винницкая и Хмельницкая области примут и разместят маломобильных лиц.

Пострадавшие от подтоплений могут обращаться за помощью на горячую линию Херсонской ОГА по телефону: 0 800 330 951 или (091) 481-78-45.

Горячая линия Херсонской ГВА: (050) 040-44-24, (098) 958-17-90.

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Спасение животных: ecodepartment1@ukr.net, (050) 943-36-35 или (096) 348-80-70.

Горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

Горячая линия кризисного реагирования Минреинтеграции: 15-48.

Темы: эвакуацияХерсонская областьденьги
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