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Загинув український льотчик Савельєв

"Українська правда"Середа, 7 червня 2023, 16:04
Загинув український льотчик Савельєв
Владислав Савельєв. Фото з Facebook Дмитра Шкаревського

Український льотчик Владислав Савельєв із позивним "NOMAD" загинув 2 червня.

Джерело: повідомлення Повітряних Сил України

Дослівно: "2 червня під час виконання бойового завдання загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Владислав Савельєв (позивний "NOMAD"). Ми ніколи тебе не забудемо".

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Деталі: Друг пілота Дмитро Шкаревський раніше повідомив про загибель Савельєва у Facebook.

"Його найбільшою мрією після нашої перемоги-відправитись з друзями та сімʼєю у Норвегію. Ми з вами зможемо здійснити його мрію нажаль посмертно. Його прах буде розвіяно над фіордом Норвегії", - написав він.

Теми: авіа
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