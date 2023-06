Загинув український льотчик Савельєв

Український льотчик Владислав Савельєв із позивним "NOMAD" загинув 2 червня.

Джерело: повідомлення Повітряних Сил України

Дослівно: "2 червня під час виконання бойового завдання загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Владислав Савельєв (позивний "NOMAD"). Ми ніколи тебе не забудемо".

Деталі: Друг пілота Дмитро Шкаревський раніше повідомив про загибель Савельєва у Facebook.

"Його найбільшою мрією після нашої перемоги-відправитись з друзями та сімʼєю у Норвегію. Ми з вами зможемо здійснити його мрію нажаль посмертно. Його прах буде розвіяно над фіордом Норвегії", - написав він.

On June 2, Ukrainian Air Force pilot Vladyslav Saveliev (call sign "NOMAD") died on a combat mission.

We will never forget you. pic.twitter.com/ztlIlbe1dM