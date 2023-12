Погиб украинский летчик Савельев

Украинский летчик Владислав Савельев с позывным "NOMAD" погиб 2 июня.

Источник: сообщение Воздушных Сил Украины

Дословно: "2 июня во время выполнения боевого задания погиб летчик Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Владислав Савельев (позывной "NOMAD"). Мы никогда тебя не забудем".

Реклама:

Детали: Друг пилота Дмитрий Шкаревский ранее сообщил о гибели Савельева в Facebook.

"Его самой большой мечтой после нашей победы-отправиться с друзьями и семьей в Норвегию. Мы с вами сможем осуществить его мечту, к сожалению, посмертно. Его прах будет развеян над фьордом Норвегии", - написал он.

On June 2, Ukrainian Air Force pilot Vladyslav Saveliev (call sign "NOMAD") died on a combat mission.

We will never forget you. pic.twitter.com/ztlIlbe1dM