Погиб украинский летчик Савельев
Среда, 7 июня 2023, 16:04
Украинский летчик Владислав Савельев с позывным "NOMAD" погиб 2 июня.
Источник: сообщение Воздушных Сил Украины
Дословно: "2 июня во время выполнения боевого задания погиб летчик Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Владислав Савельев (позывной "NOMAD"). Мы никогда тебя не забудем".
Детали: Друг пилота Дмитрий Шкаревский ранее сообщил о гибели Савельева в Facebook.
"Его самой большой мечтой после нашей победы-отправиться с друзьями и семьей в Норвегию. Мы с вами сможем осуществить его мечту, к сожалению, посмертно. Его прах будет развеян над фьордом Норвегии", - написал он.
On June 2, Ukrainian Air Force pilot Vladyslav Saveliev (call sign "NOMAD") died on a combat mission.— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) June 7, 2023
We will never forget you. pic.twitter.com/ztlIlbe1dM
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