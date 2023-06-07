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Погиб украинский летчик Савельев

"Украинская правда"Среда, 7 июня 2023, 16:04
Погиб украинский летчик Савельев
Владислав Савельев. Фото из Facebook Дмитрия Шкаревского

Украинский летчик Владислав Савельев с позывным "NOMAD" погиб 2 июня.

Источник: сообщение Воздушных Сил Украины

Дословно: "2 июня во время выполнения боевого задания погиб летчик Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Владислав Савельев (позывной "NOMAD"). Мы никогда тебя не забудем".

Детали: Друг пилота Дмитрий Шкаревский ранее сообщил о гибели Савельева в Facebook.

"Его самой большой мечтой после нашей победы-отправиться с друзьями и семьей в Норвегию. Мы с вами сможем осуществить его мечту, к сожалению, посмертно. Его прах будет развеян над фьордом Норвегии", - написал он.

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Темы: авиа
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