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Кулеба про реакцію ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС: Ми їх дотиснемо

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 13:14

Глава МЗС України Дмитро Кулеба очікує, що після проведеної роботи з представниками ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста члени цих організацій будуть розгорнуті у зоні лиха після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це Кулеба повідомив у ефірі програми "Сніданок з 1+1" 8 червня, пише "Європейська правда".

"Проблема не у відсутності бажання щось робити, а у процедурах, які гальмують процес розгортання місій ООН на території, які постраждали. Ми пришвидшуємо, ми позавчора, вчора з ними працювали… Я думаю, що ми вийдемо на максимальне розгортання потужностей цих організацій структури ООН", – сказав міністр, коментуючи переговори з Організацією Об’єднаних Націй.

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Щодо Міжнародного комітету Червоного Хреста, то міністр зазначив, що з цією організацію складніша історія.

"Там стільки правил про нейтральність, щоб не скомпроментувати себе чимось, що з ними треба вести окрему розмову. Тому констатуємо, що швидко у них не вийшло, але ми їх дотиснемо, допоможемо, де треба, щоб вони там з’явилися у повному обсязі", – заявив Кулеба.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

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Зеленський підкреслив, що попри те, що трагедія сталася у ніч на 6 червня, ані ООН, ані Червоного Хреста "там немає", хоча вони "мають першими рятувати життя", оскільки саме для цього й були створені ці структури.

Теми: Кулеба ДмитроООНЧервоний Хрест
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