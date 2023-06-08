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Лукашенко розповів про "подарунок", який Росія зробила Заходу у війні

Євген КізіловЧетвер, 8 червня 2023, 15:00
Лукашенко розповів про подарунок, який Росія зробила Заходу у війні
лукашенко, Getty Images

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнав, що Росія разом з Білоруссю вторглися до України і там "загрузли", чим зробили Заходу і зокрема США подарунок.

Джерело: Лукашенко на зустрічі з головами радбезів країн ОДКБ

Пряма мова: "Давайте визнаємо: ми їм піднесли подарунок, коли загрузли в Україні. Це їм, звичайно, подарунок. І вони тут почали чіплятися за неї (Україну - УП), щоб поставити на коліна наш простір".

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Деталі: Водночас Лукашенко вважає, що головна мета Заходу – не Росія, а Китай.

Нагадаємо: Кремль стверджує, що не зміг швидко подолати Україну, бо їй допомагає Захід.

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Теми: ЛукашенкоРосіяСШАвійна
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