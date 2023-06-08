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Російський удар по Херсону: поранено двох рятувальників

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 червня 2023, 16:57
Російський удар по Херсону: поранено двох рятувальників
Фото: ДСНС

Російські загарбники сьогодні, 8 червня, обстріли рятувальників ДСНС, двох співробітників було поранено.

Джерело: очільник ДСНС Сергій Крук, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова Крука: "Сьогодні росіяни здійснили черговий терористичний акт! Масований артобстріл по локаціях, де працюють наші рятувальники. Де цивільні люди, яким окупанти знищили будинки, евакуюються на безпечну, здавалось би, територію".

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Деталі: За його словами, поранення отримали два співробітники: водолаз-сапер та водій-сапер з Миколаївської області. 

Прокудін додав, що під час обстрілу постраждало 9 людей, серед яких двоє працівників ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини.

Що було раніше: Російські окупанти вдень 8 червня почали обстрілювати Херсон. За даними Херсонської ОВА, окупанти гатять по прибережних територіях та центральній частині міста.

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Теми: ХерсонвійнаРосіяжертви
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