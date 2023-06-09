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"Венеційка" рекомендувала Україні відкласти "антиолігархічний" закон до кінця війни

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 16:32
Венеційка рекомендувала Україні відкласти антиолігархічний закон до кінця війни
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Венеційська комісія в п’ятницю рекомендувала Україні відкласти імплементацію так званого антиолігархічного закону, який Європейська комісія визначила як один із критеріїв подальшого руху Києва в Європейський Союз.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, пише "Європейська правда".

Малюська нагадав, що Єврокомісія висунула умову про ухвалення "антиолігархічного" законодавства для Грузії, а "Венеційка" його розкритикувала через запропонований індивідуальний підхід.

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"Українські олігархи розраховували, що з українським законом про олігархів відбудеться те саме: буде нищівна критика, яка призведе до того, що закон просто поховаютьі це затягне початок перемовин про вступ до ЄС. Одразу скажу: цього не відбулося", – додав він.

Після дискусій із фахівцями "Венеційки", додав Малюська, ті ухвалили, що український "антиолігархічний" закон не порушує права олігархів, як грузинський, але рекомендували Україні відкласти імплементацію закону про олігархів з огляду на війну.

"Річ у тім, що війна істотно змінює баланс сил в Україні, істотно зменшує вплив олігархів – це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни. Тому належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну і правову систему вкрай складно", – пояснив він.

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Міністр пообіцяв, що "пауза" в діалозі з Венеційською комісією "триватиме недовго".

Нагадаємо, Венеційська комісія мала ухвалити свій висновок щодо українського "антиолігархічного" закону ще в березні. Однак в останній момент на прохання України розгляд закону був відкладений як мінімум до середини року.

Більше про це читайте в матеріалі: Кінець закону про олігархів? Які претензії до нього підготувала "Венеційка".

Теми: олігархиУкраїна
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