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Експрем'єр Британії Джонсон іде з парламенту на тлі cкандалу з COVID-вечірками

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 22:44
Експрем'єр Британії Джонсон іде з парламенту на тлі cкандалу з COVID-вечірками
Борис Джонсон, фото Getty Images

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п'ятницю оголосив про відставку з посади депутата Палати громад на тлі скандалу, пов'язаного з вечірками на Даунінг-стрит під час ковідних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У багатослівній заяві Джонсон розкритикував розслідування комітету з питань привілеїв Палати громад у справі, відомій як Partygate, стверджуючи, що його прагнули використати, аби "вижити мене з парламенту".

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"Їхня (комітету – ред.) мета від самого початку полягала в тому, щоб звинуватити мене незалежно від фактів", – вважає Джонсон, назвавши розслідування проти себе "полюванням на відьом".

Рішення скласти депутатський мандат експрем’єр Британії ухвалив того ж дня, коли отримав звіт комітету з питань привілеїв, що мав встановити, чи свідомо Джонсон вводив депутатів в оману, даючи свідчення про вечірки на Даунінг-стрит.

Сам політик визнавав, що казав неправду, але заперечував, що робив це свідомо, аби уникнути покарання.

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Відставка Джонсона означає, що в його окрузі Аксбридж і Південний Райсліп оголошуються дострокові вибори. Із його заяви випливає, що він братиме у них участь.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року в пресі з'явилася ціла низка публікацій, в яких стверджувалося про вечірки на Даунінг-стріт, що відбувались в умовах суворого локдауну. Спершу Джонсон заперечував порушення, та потім був змушений визнати неправоту.

Комітет з питань привілеїв Палати громад має повноваження тимчасово позбавляти мандата й навіть оголошувати повторні вибори в окрузі депутата, якого визнає винним.

Теми: Велика Британія
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