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У день заколоту Пригожина Путін спостерігав за фестивалем із борту яхти – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 18:30
У день заколоту Пригожина Путін спостерігав за фестивалем із борту яхти – ЗМІ
Володимир Путін, фото: Contributor/Getty Images

За даними російських журналістів, у день заколоту ПВК "Вагнер" президент РФ Володимир Путін спостерігав за фестивалем "Алые паруса" в Санкт-Петербурзі з борту яхти бізнесмена Юрія Ковальчука.

Джерело: "Новая газета Европа" з посиланням на інформацію журналістів Михайла Зигаря та Юлії Таратути

Деталі: Політичний журналіст, колишній головний редактор телеканалу "Дождь" Михайло Зигар написав у колонці для The New York Times, що Путін ніколи не пропускає свято випускників у своєму рідному місті, і цей рік не став винятком, незважаючи на ситуацію з Євгеном Пригожиним.

Як повідомляє Зигар, 24 червня Путін спостерігав за "Алыми парусами" з борту яхти свого друга, бізнесмена Юрія Ковальчука.

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Джерела журналіста називають це найяскравішим свідченням того, що президент РФ відірваний від реальності.

"Він, як і раніше, вважає, що у нього все під контролем і що заколот Пригожина ніяк не вплинув на політичну ситуацію. Але він помиляється. [...] Багато хто, з ким я розмовляв, вважає, що путінська система правління просто не може тривати довго", - поділився Зигар.

Таратута в колонці на "Дожде" повідомила, посилаючись на знайомих із ситуацією співрозмовників, що на святі Путіну презентували нову яхту – замість конфіскованої в Італії через санкції "Шахерезади". За словами джерел, подарунок готував особисто Ковальчук.

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"Будували яхту чи то три роки, чи то цілих п'ять – тут версії розходяться. Достеменно відомо лише одне: дарування відбулося. Не завадили ані війна з Україною, ані заколот Пригожина, ані бомбардування Ростова з Воронежем", – стверджує Таратута.

Що передувало: 24 червня, в день заколоту "вагнерівців", російське видання "Важные истории" з посиланням на дані FlightRadar повідомляло, що спеціальний борт Іл96-300ПУ (Пункт управління) Путіна вилетів із Москви в бік Петербурга о 14:16, однак у районі Твері зник із радарів. 

Разом з тим, українська розвідка заявляла, що Путін вилетів із Москви на Валдай.

При цьому прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджував, що Путін нібито "працює в Кремлі".

Передісторія:

Теми: ПутінПригожинРосія
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