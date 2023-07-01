Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У день заколоту Пригожина Путін спостерігав за фестивалем із борту яхти – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 18:30
У день заколоту Пригожина Путін спостерігав за фестивалем із борту яхти – ЗМІ
Володимир Путін, фото: Contributor/Getty Images

За даними російських журналістів, у день заколоту ПВК "Вагнер" президент РФ Володимир Путін спостерігав за фестивалем "Алые паруса" в Санкт-Петербурзі з борту яхти бізнесмена Юрія Ковальчука.

Джерело: "Новая газета Европа" з посиланням на інформацію журналістів Михайла Зигаря та Юлії Таратути

Деталі: Політичний журналіст, колишній головний редактор телеканалу "Дождь" Михайло Зигар написав у колонці для The New York Times, що Путін ніколи не пропускає свято випускників у своєму рідному місті, і цей рік не став винятком, незважаючи на ситуацію з Євгеном Пригожиним.

Реклама:

Як повідомляє Зигар, 24 червня Путін спостерігав за "Алыми парусами" з борту яхти свого друга, бізнесмена Юрія Ковальчука.

Джерела журналіста називають це найяскравішим свідченням того, що президент РФ відірваний від реальності.

"Він, як і раніше, вважає, що у нього все під контролем і що заколот Пригожина ніяк не вплинув на політичну ситуацію. Але він помиляється. [...] Багато хто, з ким я розмовляв, вважає, що путінська система правління просто не може тривати довго", - поділився Зигар.

ВІДЕО ДНЯ

Таратута в колонці на "Дожде" повідомила, посилаючись на знайомих із ситуацією співрозмовників, що на святі Путіну презентували нову яхту – замість конфіскованої в Італії через санкції "Шахерезади". За словами джерел, подарунок готував особисто Ковальчук.

"Будували яхту чи то три роки, чи то цілих п'ять – тут версії розходяться. Достеменно відомо лише одне: дарування відбулося. Не завадили ані війна з Україною, ані заколот Пригожина, ані бомбардування Ростова з Воронежем", – стверджує Таратута.

Що передувало: 24 червня, в день заколоту "вагнерівців", російське видання "Важные истории" з посиланням на дані FlightRadar повідомляло, що спеціальний борт Іл96-300ПУ (Пункт управління) Путіна вилетів із Москви в бік Петербурга о 14:16, однак у районі Твері зник із радарів. 

Разом з тим, українська розвідка заявляла, що Путін вилетів із Москви на Валдай.

При цьому прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджував, що Путін нібито "працює в Кремлі".

Передісторія:

Теми: ПутінПригожинРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: