У день заколоту Пригожина Путін спостерігав за фестивалем із борту яхти – ЗМІ
За даними російських журналістів, у день заколоту ПВК "Вагнер" президент РФ Володимир Путін спостерігав за фестивалем "Алые паруса" в Санкт-Петербурзі з борту яхти бізнесмена Юрія Ковальчука.
Джерело: "Новая газета Европа" з посиланням на інформацію журналістів Михайла Зигаря та Юлії Таратути
Деталі: Політичний журналіст, колишній головний редактор телеканалу "Дождь" Михайло Зигар написав у колонці для The New York Times, що Путін ніколи не пропускає свято випускників у своєму рідному місті, і цей рік не став винятком, незважаючи на ситуацію з Євгеном Пригожиним.
Як повідомляє Зигар, 24 червня Путін спостерігав за "Алыми парусами" з борту яхти свого друга, бізнесмена Юрія Ковальчука.
Джерела журналіста називають це найяскравішим свідченням того, що президент РФ відірваний від реальності.
"Він, як і раніше, вважає, що у нього все під контролем і що заколот Пригожина ніяк не вплинув на політичну ситуацію. Але він помиляється. [...] Багато хто, з ким я розмовляв, вважає, що путінська система правління просто не може тривати довго", - поділився Зигар.
Таратута в колонці на "Дожде" повідомила, посилаючись на знайомих із ситуацією співрозмовників, що на святі Путіну презентували нову яхту – замість конфіскованої в Італії через санкції "Шахерезади". За словами джерел, подарунок готував особисто Ковальчук.
"Будували яхту чи то три роки, чи то цілих п'ять – тут версії розходяться. Достеменно відомо лише одне: дарування відбулося. Не завадили ані війна з Україною, ані заколот Пригожина, ані бомбардування Ростова з Воронежем", – стверджує Таратута.
Що передувало: 24 червня, в день заколоту "вагнерівців", російське видання "Важные истории" з посиланням на дані FlightRadar повідомляло, що спеціальний борт Іл96-300ПУ (Пункт управління) Путіна вилетів із Москви в бік Петербурга о 14:16, однак у районі Твері зник із радарів.
Разом з тим, українська розвідка заявляла, що Путін вилетів із Москви на Валдай.
При цьому прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджував, що Путін нібито "працює в Кремлі".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".