Пригожин прибув у Петербург і забрав вилучену в нього зброю – росЗМІ
Ватажок "ПВК Вагнер" Євген Пригожин 4 липня особисто прибув до Петербурга, де йому повернули вилучену під час обшуків зброю.
Джерело: російське видання Фонтанка із посиланням на джерела
Дослівно: "4 липня на початку п'ятої до будівлі Управління ФСБ у Петербурзі та Лінобласті на Ливарному проспекті під'їхали БМВ 7-ї серії і "Ленд Крузер" з охороною, який його супроводжував.
За інформацією Фонтанки, кортеж припаркувався біля будинку 25 по Шпалерній вулиці. Задні двері БМВ відчинилися, звідти вийшов Євген Пригожин і, пройшовши буквально кілька метрів, сам відчинив масивні двері, праворуч від яких висить вивіска "Приймальня".
Деталі: За інформацією видання, у вівторок Пригожину повернули два карабіни "Сайга", нарізний австрійський карабін Steyr Mannlicher, напівавтоматичну гвинтівку "АРка" і ще кілька рушниць і пістолетів.
Незабаром він вийшов, а люди, які його супроводжували, винесли гвинтівки і склали їх в автомобіль. Кортеж відбув.
За кілька годин до цього ватажка "Вагнера" офіційно запросили для повернення йому назад зброї, виявленої під час відомих обшуків 24 червня і вилученої в його заміській резиденції в елітному котеджному селищі "Північний Версаль".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 27 червня бізнес-джет Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга.
- ФСБ повідомила, що кримінальну справу про "збройний заколот" керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина припинено.
- В той самий день білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджув, що Пригожин перебуває в Білорусі.