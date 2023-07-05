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Пригожин прибув у Петербург і забрав вилучену в нього зброю – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 5 липня 2023, 12:27
Пригожин прибув у Петербург і забрав вилучену в нього зброю – росЗМІ
ЄВГЕНІЙ ПРИГОЖИН. ФОТО ТАСС

Ватажок "ПВК Вагнер" Євген Пригожин 4 липня особисто прибув до Петербурга, де йому повернули вилучену під час обшуків зброю. 

Джерело: російське видання Фонтанка із посиланням на джерела 

Дослівно: "4 липня на початку п'ятої до будівлі Управління ФСБ у Петербурзі та Лінобласті на Ливарному проспекті під'їхали БМВ 7-ї серії і "Ленд Крузер" з охороною, який його супроводжував. 

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За інформацією Фонтанки, кортеж припаркувався біля будинку 25 по Шпалерній вулиці. Задні двері БМВ відчинилися, звідти вийшов Євген Пригожин і, пройшовши буквально кілька метрів, сам відчинив масивні двері, праворуч від яких висить вивіска "Приймальня".

Деталі: За інформацією видання, у вівторок Пригожину повернули два карабіни "Сайга", нарізний австрійський карабін Steyr Mannlicher, напівавтоматичну гвинтівку "АРка" і ще кілька рушниць і пістолетів. 

Незабаром він вийшов, а люди, які його супроводжували, винесли гвинтівки і склали їх в автомобіль. Кортеж відбув.

ВІДЕО ДНЯ

За кілька годин до цього ватажка "Вагнера" офіційно запросили для повернення йому назад зброї, виявленої під час відомих обшуків 24 червня і вилученої в його заміській резиденції в елітному котеджному селищі "Північний Версаль".

Передісторія:

Теми: ПригожинВагнерРосіязброя
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