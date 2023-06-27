Літак Пригожина прилетів до Білорусі
Бізнес-джет Євгена Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга.
Джерело: Беларускі Гаюн з посиланням на дані Flight Radar
Деталі: Бізнес-джет Євгена Пригожина (реєстраційний номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом о 07:40.
Одразу після цього ще один літак прилетів із Росії: бізнес-джет BAe 125-800B із реєстраційним номером RA-02878 вилетів із Санкт-Петербурга і приземлився на військовому аеродромі Мачулищі о 7:58.
Напередодні повідомлялося, що 25 червня, після заколоту "Вагнера" в РФ, літак Пригожина літав із Санкт-Петербурга до Ростова і назад. Імовірно, літак забрав ватажка "вагнерівців", бо ще ввечері 24 червня Пригожина бачили на виході зі штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії РФ, через що загинули від 13 до 20 осіб. Також у Росії від маршу приватної армії Пригожина постраждали 19 будинків і дороги.
- 26 червня Пригожин заявив, що метою його маршу на Москву було захистити групу "Вагнер" від знищення, адже до 1 липня найманці мали б підписати контракт із Міноборони РФ, а вони не хотіли. Він також заявив, що зупинився, щоб "не проливати російську кров", коли Лукашенко запропонував йому знайти шляхи вирішення для подальшої роботи "ПВК Вагнер" у "законній юрисдикції".