Літак Пригожина прилетів до Білорусі

Бізнес-джет Євгена Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга.

Джерело: Беларускі Гаюн з посиланням на дані Flight Radar

Деталі: Бізнес-джет Євгена Пригожина (реєстраційний номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом о 07:40.

Одразу після цього ще один літак прилетів із Росії: бізнес-джет BAe 125-800B із реєстраційним номером RA-02878 вилетів із Санкт-Петербурга і приземлився на військовому аеродромі Мачулищі о 7:58.

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Напередодні повідомлялося, що 25 червня, після заколоту "Вагнера" в РФ, літак Пригожина літав із Санкт-Петербурга до Ростова і назад. Імовірно, літак забрав ватажка "вагнерівців", бо ще ввечері 24 червня Пригожина бачили на виході зі штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Передісторія: