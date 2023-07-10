Африканські лідери закликають Путіна продемонструвати "прагнення до миру" – FT
Президент Сенегалу Маккі Салл заявив, що африканські лідери закликали російського диктатора Володимира Путіна "продемонструвати своє бажання рухатися вперед (до миру - ред.)" до того, як вони зберуться в Санкт-Петербурзі на російсько-африканський саміт наприкінці липня.
Джерело: Салл в інтерв'ю Financial Times
Пряма мова: "До наступного саміту Росія-Африка він (Путін - ред.) повинен зробити деякі дії, щоб показати своє бажання рухатися вперед (до миру - ред.) навіть в гуманітарному плані".
Деталі: Відзначається, що ця вимога була передана Путіну під час мирної місії африканських лідерів до Києва і Москви в червні.
За його словами, подальші обміни військовополоненими та повернення в Україну дітей, викрадених російськими окупантами, "можуть бути дуже добрим сигналом".
Пряма мова: "Ось чому ми продовжуємо використовувати саміт Росія-Африка, щоб побачити, як ми можемо просунутися вперед у переговорах, які ми намагалися провести між Росією і Україною".
Відповідаючи на запитання, чи продемонстрував Путін схильність до миру, Салл сказав: "Під час цього саміту, можливо, нам вдасться досягти миру: "Під час цього саміту, можливо, ми зможемо провести ще одну зустріч і досягти певного прогресу. Це те, на що ми сподіваємося".
При цьому президент Сенегалу сказав, що "Україна заявила, що Росія повинна покинути окуповану територію, перш ніж вони зможуть вести переговори, і ми це розуміємо".
Передісторія:
- 16 червня в Україну прибула делегація з Африки, до якої увійшли президенти Південно-Африканської Республіки, Коморських островів, Сенегалу, Замбії та прем’єр Єгипту, а також спецпредставники Конго та Уганди. Вони хочуть виступити миротворцями між Росією та Україною, а також домовитися про збільшення поставок на свій континент зерна і добрив із цих двох країн.
- Президент ПАР Сиріл Рамафоса назвав 10 основних "складових" позиції країн Африканського Союзу щодо російсько-української війни.
- За підсумками зустрічі Зеленський розкритикував риторику африканських лідерів, які називають війну Росії проти України "конфліктом" чи "кризою". Президента також здивувало, що представники країн Африки наголошували на власних кризах щодо збіжжя та добрив, при цьому оминаючи результат війни в Україні.
- 17 червня африканська делегація зустрілася з президентом РФ Володимиром Путіним, і той розповідав, що його логіка щодо війни проти України нібито є "бездоганною" з точки зору міжнародного права і статуту ООН.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що делегація країн Африки під час візитів до України й Росії мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі.