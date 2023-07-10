Африканські лідери закликають Путіна продемонструвати "прагнення до миру" – FT

Президент Сенегалу Маккі Салл заявив, що африканські лідери закликали російського диктатора Володимира Путіна "продемонструвати своє бажання рухатися вперед (до миру - ред.)" до того, як вони зберуться в Санкт-Петербурзі на російсько-африканський саміт наприкінці липня.

Джерело: Салл в інтерв'ю Financial Times

Пряма мова: "До наступного саміту Росія-Африка він (Путін - ред.) повинен зробити деякі дії, щоб показати своє бажання рухатися вперед (до миру - ред.) навіть в гуманітарному плані".

Деталі: Відзначається, що ця вимога була передана Путіну під час мирної місії африканських лідерів до Києва і Москви в червні.

Реклама:

За його словами, подальші обміни військовополоненими та повернення в Україну дітей, викрадених російськими окупантами, "можуть бути дуже добрим сигналом".

Пряма мова: "Ось чому ми продовжуємо використовувати саміт Росія-Африка, щоб побачити, як ми можемо просунутися вперед у переговорах, які ми намагалися провести між Росією і Україною".

Відповідаючи на запитання, чи продемонстрував Путін схильність до миру, Салл сказав: "Під час цього саміту, можливо, нам вдасться досягти миру: "Під час цього саміту, можливо, ми зможемо провести ще одну зустріч і досягти певного прогресу. Це те, на що ми сподіваємося".

ВІДЕО ДНЯ

При цьому президент Сенегалу сказав, що "Україна заявила, що Росія повинна покинути окуповану територію, перш ніж вони зможуть вести переговори, і ми це розуміємо".

Передісторія: