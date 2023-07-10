Африканские лидеры призывают Путина продемонстрировать "стремление к миру" – FT
Президент Сенегала Макки Салл заявил, что африканские лидеры призвали российского диктатора Владимира Путина "продемонстрировать свое желание двигаться вперед (к миру - ред.)" до того, как они соберутся в Санкт-Петербурге на российско-африканский саммит в конце июля.
Источник: Салл в интервью Financial Times
Прямая речь: "До следующего саммита Россия-Африка он (Путин - ред.) должен предпринять некоторые действия, чтобы показать свое желание двигаться вперед (к миру - ред.) даже в гуманитарном плане".
Детали: Отмечается, что это требование было передано Путину во время мирной миссии африканских лидеров в Киев и Москву в июне.
По его словам, дальнейшие обмены военнопленными и возвращение в Украину детей, похищенных российскими оккупантами, "могут быть очень хорошим сигналом".
Прямая речь: "Вот почему мы продолжаем использовать саммит Россия-Африка, чтобы увидеть, как мы можем продвинуться вперед в переговорах, которые мы пытались провести между Россией и Украиной".
Отвечая на вопрос, продемонстрировал ли Путин склонность к миру, Салл сказал: "Во время этого саммита, возможно, нам удастся достичь мира: "Во время этого саммита, возможно, мы сможем провести еще одну встречу и достичь определенного прогресса. Это то, на что мы надеемся".
При этом президент Сенегала сказал, что "Украина заявила, что Россия должна покинуть оккупированную территорию, прежде чем они смогут вести переговоры, и мы это понимаем".
Предыстория:
- 16 июня в Украину прибыла делегация из Африки, в которую вошли президенты Южно-Африканской Республики, Коморских островов, Сенегала, Замбии и премьер Египта, а также спецпредставители Конго и Уганды. Они хотят выступить миротворцами между Россией и Украиной, а также договориться об увеличении поставок на свой континент зерна и удобрений из этих двух стран.
- Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал 10 основных "составляющих" позиции стран Африканского Союза относительно российско-украинской войны.
- По результатам встречи Зеленский раскритиковал риторику африканских лидеров, которые называют войну России против Украины "конфликтом" или "кризисом". Президента также удивило, что представители стран Африки отмечали собственные кризисы относительно зерна и удобрений, при этом обходя результат войны в Украине.
- 17 июня африканская делегация встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, и тот рассказывал, что его логика относительно войны против Украины якобы является "безупречной" с точки зрения международного права и устава ООН.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что делегация стран Африки во время визитов в Украину и Россию имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире.