Президент Сенегала Макки Салл заявил, что африканские лидеры призвали российского диктатора Владимира Путина "продемонстрировать свое желание двигаться вперед (к миру - ред.)" до того, как они соберутся в Санкт-Петербурге на российско-африканский саммит в конце июля.

Источник: Салл в интервью Financial Times

Прямая речь: "До следующего саммита Россия-Африка он (Путин - ред.) должен предпринять некоторые действия, чтобы показать свое желание двигаться вперед (к миру - ред.) даже в гуманитарном плане".

Детали: Отмечается, что это требование было передано Путину во время мирной миссии африканских лидеров в Киев и Москву в июне.

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По его словам, дальнейшие обмены военнопленными и возвращение в Украину детей, похищенных российскими оккупантами, "могут быть очень хорошим сигналом".

Прямая речь: "Вот почему мы продолжаем использовать саммит Россия-Африка, чтобы увидеть, как мы можем продвинуться вперед в переговорах, которые мы пытались провести между Россией и Украиной".

Отвечая на вопрос, продемонстрировал ли Путин склонность к миру, Салл сказал: "Во время этого саммита, возможно, нам удастся достичь мира: "Во время этого саммита, возможно, мы сможем провести еще одну встречу и достичь определенного прогресса. Это то, на что мы надеемся".

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При этом президент Сенегала сказал, что "Украина заявила, что Россия должна покинуть оккупированную территорию, прежде чем они смогут вести переговоры, и мы это понимаем".

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