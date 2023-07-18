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На Крымском мосту очереди из сотен автомобилей – СМИ

Алена МазуренкоВторник, 18 июля 2023, 12:51
На Крымском мосту очереди из сотен автомобилей – СМИ
скриншот

После открытия реверсивного движения на Крымском мосту возникли очереди из сотен автомобилей, также к мосту согнали "массовку" из оккупированной части Запорожской области, чтобы они помогли автомобилистам в пробке.

Источник: российская служба BBC, Крым.Реалии

Детали: Сообщается, что очереди на Крымский мост выросли до сотен автомобилей с каждой стороны после того, как ночью открыли реверсивное движение по одной из полос.

Со стороны Тамани в очереди около 400 автомобилей, со стороны Керчи - 320.

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Ночью на Крымском мосту частично возобновили движение автомобилей в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.

Центр национального сопротивления сообщает, что Россия сгоняет студентов из оккупированной части Запорожской области, чтобы они помогли автомобилистам в пробке на трассе в Крым.

Дословно: "Все это подается как инициатива молодежи, но на самом деле все псевдообщественные движения вроде "Молодая гвардия" и другие оккупационные образования, в которые оккупанты записывают молодежь под разными предлогами, получили указание обеспечить массовку вдоль автодороги".

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Что было раньше: Российский Минтранс заявил, что запустил двустороннее движение по одной полосе Крымского моста ночью 18 июля.

Оккупанты заявили, что движение по Крымскому мосту сначала планируют запустить в реверсном режиме по одной полосе. 17 июля в полночь планировали запустить первые грузовые тестовые автомобили – и если все будет хорошо, то с часу ночи – пустить легковые машины.

Также россияне заявили, что собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по второй стороне − в ноябре, один пролет восстановлению не подлежит.

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Темы: Крымвзрыв
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