На Крымском мосту очереди из сотен автомобилей – СМИ
После открытия реверсивного движения на Крымском мосту возникли очереди из сотен автомобилей, также к мосту согнали "массовку" из оккупированной части Запорожской области, чтобы они помогли автомобилистам в пробке.
Источник: российская служба BBC, Крым.Реалии
Детали: Сообщается, что очереди на Крымский мост выросли до сотен автомобилей с каждой стороны после того, как ночью открыли реверсивное движение по одной из полос.
Со стороны Тамани в очереди около 400 автомобилей, со стороны Керчи - 320.
Ночью на Крымском мосту частично возобновили движение автомобилей в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
Центр национального сопротивления сообщает, что Россия сгоняет студентов из оккупированной части Запорожской области, чтобы они помогли автомобилистам в пробке на трассе в Крым.
Дословно: "Все это подается как инициатива молодежи, но на самом деле все псевдообщественные движения вроде "Молодая гвардия" и другие оккупационные образования, в которые оккупанты записывают молодежь под разными предлогами, получили указание обеспечить массовку вдоль автодороги".
Что было раньше: Российский Минтранс заявил, что запустил двустороннее движение по одной полосе Крымского моста ночью 18 июля.
Оккупанты заявили, что движение по Крымскому мосту сначала планируют запустить в реверсном режиме по одной полосе. 17 июля в полночь планировали запустить первые грузовые тестовые автомобили – и если все будет хорошо, то с часу ночи – пустить легковые машины.
Также россияне заявили, что собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по второй стороне − в ноябре, один пролет восстановлению не подлежит.
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Предыстория:
- Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
- Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.
- Российский диктатор Владимир Путин пообещал, что Россия отомстит за удар по Крымскому мосту.