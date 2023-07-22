Колишнього військкома Борисова збираються оголосити в розшук – Офіс генпрокурора

Колишнього керівника Одеського регіонального центру комплектування Євгена Борисова збираються оголосити в розшук.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук та здійснення приводу з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Деталі: в ОГП нагадали, що Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення, нез’явлення на службу та ухилення від військової служби (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України).

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За даними слідства, в період дії воєнного стану члени родини підозрюваного, за його дорученням, придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія на загальну суму понад 151 млн грн. При цьому офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат.

Окрім того, на початку грудня 2022 року підозрюваний, будучи військовою службовою особою, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин.

У подальшому, в другій половині грудня 2022 року, посадовець, за відсутності визначеного для нього Міністерством охорони здоров’я закордонного лікування, шляхом обману виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія.

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Що передувало: У суботу президент Володимир Зеленський заявив, що Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. "Відповідальність за порушення – неминуча", – підкреслив він.

При цьому ДБР повідомило, що "місцезнаходження підозрюваного уточнюється".

Передісторія: