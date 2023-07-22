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Бывшего военкома Борисова собираются объявить в розыск – Офис генпрокурора

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 23:46
Бывшего военкома Борисова собираются объявить в розыск – Офис генпрокурора
ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ, ФОТО: ОДЕССКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЦК И СП

Бывшего руководителя Одесского регионального центра комплектования Евгения Борисова собираются объявить в розыск.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск и осуществления привода с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

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Детали: в ОГП напомнили, что Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения, неявки на службу и уклонения от военной службы (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого, по его поручению, приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания на общую сумму более 151 млн грн. При этом официальный общий доход семьи не покрывает этих расходов.

Кроме того, в начале декабря 2022 года подозреваемый, будучи военным должностным лицом, отвечающим за мобилизацию в регионе, выписавшись из военного госпиталя, более чем две недели не появлялся на военную службу без уважительных причин.

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В дальнейшем, во второй половине декабря 2022 года, чиновник, при отсутствии определенного для него Министерством здравоохранения зарубежного лечения, путем обмана выехал за пределы страны. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Республике Молдова, Турции на Сейшельских островах и в Королевстве Испания.

Что предшествовало: В субботу президент Владимир Зеленский заявил, что Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы. "Ответственность за нарушения - неизбежна", - подчеркнул он.

При этом ГБР сообщило, что "местонахождение подозреваемого уточняется".

Предыстория:

  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • В июне Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова, а НАПК составило обоснованное заключение относительно незаконного обогащения Борисова на сумму 188 миллионов гривен.

Темы: Офис генпрокурораОдессавоинский учет
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