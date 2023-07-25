У РФ продовжили терміни ремонту Кримського мосту до кінця року

Кримський міст після атаки у липні, ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ MASH

Російський уряд продовжив до кінця цього року терміни відновлення Кримського мосту після атак у жовтні та липні.

Джерело: російський Telegram-канал Astra із посиланням на опубліковане на сайті уряду Росії розпорядження

Деталі: Терміни відновлення мосту після вибуху в жовтні продовжили до 31 грудня 2023 року. Раніше росіяни планували відремонтувати його до 1 липня.

Після ще одної атаки, яка сталась 17 липня, окупанти планували остаточно запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді.

Що передувало: