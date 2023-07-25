Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ продовжили терміни ремонту Кримського мосту до кінця року

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 25 липня 2023, 16:16
У РФ продовжили терміни ремонту Кримського мосту до кінця року
Кримський міст після атаки у липні, ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ MASH

Російський уряд продовжив до кінця цього року терміни відновлення Кримського мосту після атак у жовтні та липні.

Джерело: російський Telegram-канал Astra із посиланням на опубліковане на сайті уряду Росії розпорядження

Деталі: Терміни відновлення мосту після вибуху в жовтні продовжили до 31 грудня 2023 року. Раніше росіяни планували відремонтувати його до 1 липня.

Після ще одної атаки, яка сталась 17 липня, окупанти планували остаточно запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді

Що передувало:

  • Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
  • Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
  • Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни. 
  • Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв, що Росія помститься за удар по Кримському мосту.

Теми: Керченський містКримРосіядороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Керченський міст
Зеленський: Кримський міст – ціль, яку треба нейтралізувати
У Шойгу заявили, що третій день мстять ракетами за Кримський міст
Гідроцикли з вибухівкою: в РФ висунули екшн-версію атаки на Кримській міст – ЗМІ
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: