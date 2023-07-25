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У РФ продовжили терміни ремонту Кримського мосту до кінця року

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 25 липня 2023, 16:16
У РФ продовжили терміни ремонту Кримського мосту до кінця року
Кримський міст після атаки у липні, ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ MASH

Російський уряд продовжив до кінця цього року терміни відновлення Кримського мосту після атак у жовтні та липні.

Джерело: російський Telegram-канал Astra із посиланням на опубліковане на сайті уряду Росії розпорядження

Деталі: Терміни відновлення мосту після вибуху в жовтні продовжили до 31 грудня 2023 року. Раніше росіяни планували відремонтувати його до 1 липня.

Після ще одної атаки, яка сталась 17 липня, окупанти планували остаточно запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді

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Що передувало:

  • Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
  • Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
  • Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни. 
  • Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв, що Росія помститься за удар по Кримському мосту.

Теми: Керченський містКримРосіядороги
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