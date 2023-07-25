У РФ продовжили терміни ремонту Кримського мосту до кінця року
Вівторок, 25 липня 2023, 16:16
Російський уряд продовжив до кінця цього року терміни відновлення Кримського мосту після атак у жовтні та липні.
Джерело: російський Telegram-канал Astra із посиланням на опубліковане на сайті уряду Росії розпорядження
Деталі: Терміни відновлення мосту після вибуху в жовтні продовжили до 31 грудня 2023 року. Раніше росіяни планували відремонтувати його до 1 липня.
Після ще одної атаки, яка сталась 17 липня, окупанти планували остаточно запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді.
Що передувало:
- Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
- Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
- Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни.
- Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв, що Росія помститься за удар по Кримському мосту.