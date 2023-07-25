В РФ продлили сроки ремонта Крымского моста до конца года

Крымский мост после атаки в июле, ФОТО С TELEGRAM-КАНАЛА MASH

Российское правительство продлило до конца этого года сроки восстановления Крымского моста после атак в октябре и июле.

Источник: российский Telegram-канал Astra со ссылкой на опубликованное на сайте правительства России распоряжение

Детали: Сроки восстановления моста после взрыва в октябре продлили до 31 декабря 2023 года. Ранее россияне планировали отремонтировать его до 1 июля.

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После еще одной атаки, которая произошла 17 июля, оккупанты планировали окончательно запустить двустороннее движение по Крымскому мосту в ноябре.

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