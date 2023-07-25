В РФ продлили сроки ремонта Крымского моста до конца года
Вторник, 25 июля 2023, 16:16
Российское правительство продлило до конца этого года сроки восстановления Крымского моста после атак в октябре и июле.
Источник: российский Telegram-канал Astra со ссылкой на опубликованное на сайте правительства России распоряжение
Детали: Сроки восстановления моста после взрыва в октябре продлили до 31 декабря 2023 года. Ранее россияне планировали отремонтировать его до 1 июля.
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После еще одной атаки, которая произошла 17 июля, оккупанты планировали окончательно запустить двустороннее движение по Крымскому мосту в ноябре.
Что предшествовало:
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
- Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.
- Российский диктатор Владимир Путин пообещал, что Россия отомстит за удар по Крымскому мосту.