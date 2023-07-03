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Пригожин порушив мовчанку: підбив підсумки "маршу" і пообіцяв "наступні перемоги"

"Українська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 17:19
Пригожин порушив мовчанку: підбив підсумки маршу і пообіцяв наступні перемоги
Фото: РИА Новости

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що його "марш справедливості" був націлений проти зрадників, і зараз він очікує "наступні перемоги на фронті".

Джерело: аудіо, опубліковане Телеграм-каналом "Grey zone", яке російські медіа називають близьким до угруповання "Вагнер"

Деталі: Пригожин заявив, що вагнерівський "марш справедливості" був націлений на боротьбу зі зрадниками і мобілізацію суспільства".

"І думаю, що багато з цього нам вдалося. Найближчим часом, я впевнений, що ви побачите наші наступні перемоги на фронті", - сказав він.

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Про яких саме "наших" йдеться, він не уточнив. Коли саме було записане аудіо, невідомо. Також Пригожин нічого не сказав про своє місцеперебування.

Попередній раз заява Пригожина була опублікована 26 червня.

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Теми: Пригожин
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