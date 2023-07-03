Пригожин порушив мовчанку: підбив підсумки "маршу" і пообіцяв "наступні перемоги"
Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що його "марш справедливості" був націлений проти зрадників, і зараз він очікує "наступні перемоги на фронті".
Джерело: аудіо, опубліковане Телеграм-каналом "Grey zone", яке російські медіа називають близьким до угруповання "Вагнер"
Деталі: Пригожин заявив, що вагнерівський "марш справедливості" був націлений на боротьбу зі зрадниками і мобілізацію суспільства".
"І думаю, що багато з цього нам вдалося. Найближчим часом, я впевнений, що ви побачите наші наступні перемоги на фронті", - сказав він.
Про яких саме "наших" йдеться, він не уточнив. Коли саме було записане аудіо, невідомо. Також Пригожин нічого не сказав про своє місцеперебування.
Попередній раз заява Пригожина була опублікована 26 червня.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і вкраїні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москвина Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колониі йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".