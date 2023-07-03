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Пригожин порушив мовчанку: підбив підсумки "маршу" і пообіцяв "наступні перемоги"

"Українська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 17:19
Пригожин порушив мовчанку: підбив підсумки маршу і пообіцяв наступні перемоги
Фото: РИА Новости

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що його "марш справедливості" був націлений проти зрадників, і зараз він очікує "наступні перемоги на фронті".

Джерело: аудіо, опубліковане Телеграм-каналом "Grey zone", яке російські медіа називають близьким до угруповання "Вагнер"

Деталі: Пригожин заявив, що вагнерівський "марш справедливості" був націлений на боротьбу зі зрадниками і мобілізацію суспільства".

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"І думаю, що багато з цього нам вдалося. Найближчим часом, я впевнений, що ви побачите наші наступні перемоги на фронті", - сказав він.

Про яких саме "наших" йдеться, він не уточнив. Коли саме було записане аудіо, невідомо. Також Пригожин нічого не сказав про своє місцеперебування.

Попередній раз заява Пригожина була опублікована 26 червня.

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Теми: Пригожин
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