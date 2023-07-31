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Командувач Нацгвардії про командирів "Азова": Готуються і будуть виконувати завдання

"Українська правда", Валентина РоманенкоПонеділок, 31 липня 2023, 10:55
Командувач Нацгвардії про командирів Азова: Готуються і будуть виконувати завдання
командири "Азова" 8 липня у Львові. фото Getty Images

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко дав зрозуміти, що командири "Азова" будуть задіяні в подальших бойових діях проти російського агресора.

Джерело: Півненко в інтерв'ю "Українській правді"

Деталі: Півненка призначили на посаду 8 липня 2023 року, в день,  коли з Туреччини повернули командирів "Азова". УП поцікавилась, чи є якесь вето на їхню участь у бойових діях.

Пряма мова Півненка: "Денис (Прокопенко на позивний "Редіс"), він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а в складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші.

Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті – ні, немає. Тим паче, я не розподіляю, хто воює.

Ми знаходимося в Силах оборони, є верховний головнокомандувач, є головнокомандувач, є напрямківці по оперативно-стратегічному випробовуванню. Кому треба допомога, вони присилають, грубо кажучи, військовою мовою, до мене бойове розпорядження, я його виконую, і все".

Деталі: На уточнююче запитання, коли приблизно ми можемо побачити участь Дениса Прокопенка у бойових діях командувач НГУ відповів: "Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже".

Що передувало: 8 липня 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали "Азовсталь", а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.

Пізніше в пресслужбі президента уточнили, що п’ятеро командирів з "Азовсталі" були повернуті в Україну у суботу за результатами переговорів із Туреччиною.

Передісторія:

  • 21 вересня 2022 року в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед яких командири захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. Росії ж тоді повернули Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
  • командирів "Азова" перебували в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки президента країни Ердогана.
  • Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що згідно з домовленостями, п’ятеро звільнених командирів "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни. Водночас голова ГУР Кирило Буданов говорив, що вони житимуть у Туреччині "деякий проміжок часу".

Теми: Азов Нацгвардія
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