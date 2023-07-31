Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Командующий Нацгвардии о командирах "Азова": Готовятся и будут выполнять задачи

"Украинская правда", Валентина РоманенкоПонедельник, 31 июля 2023, 10:55
Командующий Нацгвардии о командирах Азова: Готовятся и будут выполнять задачи
командиры "Азова" 8 июля во Львове. фото Getty Images

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко дал понять, что командиры "Азова" будут задействованы в дальнейших боевых действиях против российского агрессора.

Источник: Пивненко в интервью "Украинской правде"

Детали: Пивненко назначили на должность 8 июля 2023 года, в день, когда из Турции вернули командиров "Азова". УП поинтересовалась, есть ли какое-то вето на их участие в боевых действиях.

Прямая речь Пивненко: "Денис (Прокопенко с позывным "Редис"), он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные.

Реклама:

Для меня какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а эти - нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет.

Мы находимся в Силах обороны, есть верховный главнокомандующий, есть главнокомандующий, есть направленцы по оперативно-стратегическому испытанию. Кому необходима помощь, они присылают, грубо говоря, военным языком, мне боевое распоряжение, я его выполняю, и все".

Детали: На уточняющий вопрос, когда примерно мы можем увидеть участие Дениса Прокопенко в боевых действиях командующий НГУ ответил: "В зависимости от обстановки, которая складывается на фронте. Возможно, и в течение месяца. Поживем-увидим, жизнь покажет".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 8 июля 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.

Позже в пресс-службе президента уточнили, что пятеро командиров с "Азовстали" были возвращены в Украину в субботу по результатам переговоров с Турцией.

Предыстория:

  • 21 сентября 2022 года в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. России же тогда вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • 5-ро командиров "Азова" находились в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
  • Президент Владимир Зеленский тогда заявлял, что согласно договоренностям, пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в Турции до конца войны. В то же время, глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что они будут жить в Турции "некоторый промежуток времени".

Темы: АзовНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области – сводка Генштаба

Снос 200-летней усадьбы на Подоле: Кличко инициирует ряд шагов

В Одессе открыли несколько пляжей

видеоСБУ показала уничтожение редкого российского "Терминатора-2"

картаВ Кривом Роге прогремели взрывы, в части областей тревога

Силы обороны достигли тактически значимых успехов на западе Запорожской области – ISW

Все новости...
Азов
"Редис" встретился с личным составом и в ближайшее время станет в строй – "Азов"
Эрдоган объяснил, почему, несмотря на позицию РФ, отдал командиров из "Азовстали" Украине
Турция не выдвигала никаких условий Киеву относительно возвращения командиров "Азова" − посол
Последние новости
20:32
Украина достигла "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении – NYT
20:13
Польша развернула новую группировку на границе с Беларусью
19:43
фото, видеоУкраинские спасатели начали работы в Словении, пострадавшей от наводнений
19:22
Вице-премьер Британии: ИИ может иметь большее влияние, чем промышленная революция
19:10
Силы обороны имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области – сводка Генштаба
19:00
В России заявили об атаке украинского беспилотника в Белгородской области
18:38
НБУ увеличил продажу валюты из резервов до более 469 миллионов долларов
18:23
исправленоУкраинская ПВО уже сбила 14 "Кинжалов" и более 20 других баллистических ракет – Воздушные силы
17:57
В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали Эйфелеву башню
17:51
Залужный принял руководителя Штаба обороны Великобритании, рассказал об обстановке на поле боя
Все новости...
Реклама: