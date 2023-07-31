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Командующий Нацгвардии о командирах "Азова": Готовятся и будут выполнять задачи

"Украинская правда", Валентина РоманенкоПонедельник, 31 июля 2023, 10:55
Командующий Нацгвардии о командирах Азова: Готовятся и будут выполнять задачи
командиры "Азова" 8 июля во Львове. фото Getty Images

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко дал понять, что командиры "Азова" будут задействованы в дальнейших боевых действиях против российского агрессора.

Источник: Пивненко в интервью "Украинской правде"

Детали: Пивненко назначили на должность 8 июля 2023 года, в день, когда из Турции вернули командиров "Азова". УП поинтересовалась, есть ли какое-то вето на их участие в боевых действиях.

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Прямая речь Пивненко: "Денис (Прокопенко с позывным "Редис"), он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные.

Для меня какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а эти - нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет.

Мы находимся в Силах обороны, есть верховный главнокомандующий, есть главнокомандующий, есть направленцы по оперативно-стратегическому испытанию. Кому необходима помощь, они присылают, грубо говоря, военным языком, мне боевое распоряжение, я его выполняю, и все".

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Детали: На уточняющий вопрос, когда примерно мы можем увидеть участие Дениса Прокопенко в боевых действиях командующий НГУ ответил: "В зависимости от обстановки, которая складывается на фронте. Возможно, и в течение месяца. Поживем-увидим, жизнь покажет".

Что предшествовало: 8 июля 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.

Позже в пресс-службе президента уточнили, что пятеро командиров с "Азовстали" были возвращены в Украину в субботу по результатам переговоров с Турцией.

Предыстория:

  • 21 сентября 2022 года в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. России же тогда вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • 5-ро командиров "Азова" находились в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
  • Президент Владимир Зеленский тогда заявлял, что согласно договоренностям, пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в Турции до конца войны. В то же время, глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что они будут жить в Турции "некоторый промежуток времени".

Темы: АзовНацгвардия
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