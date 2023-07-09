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Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну

"Українська правда"Неділя, 9 липня 2023, 01:25
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
Молебень у Львові за участю Зеленського. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський під час поїздки до Львова, куди 8 липня він прибув з Туреччини з командирами "Азова", взяв участь у молитовному заході "Боже, Україну бережи! 500 днів опору й звитяги".

Джерело: пресслужба Офісу президента України

Дослівно: "Біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові представники духовенства та керівники релігійних організацій виголосили молитви за Україну. Вони молилися за перемогу нашої держави та справедливий мир.

Духовні лідери просили заступництва й сил для захисників нашої Батьківщини, благословення для представників української влади та порятунку для всіх постраждалих від війни. Також молилися за відновлення територіальної цілісності України.

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У виконанні камерного хору пролунала Молитва за Україну".

Деталі: Окрім Зеленського, у молитовному заході також взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міський голова Львова Андрій Садовий, очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Володимир Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників "Азовсталі", яких він забрав із Туреччини.
  • Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка командувачем Нацгвардії.

Теми: ЛьвівЗеленський
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