Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну

Президент Володимир Зеленський під час поїздки до Львова, куди 8 липня він прибув з Туреччини з командирами "Азова", взяв участь у молитовному заході "Боже, Україну бережи! 500 днів опору й звитяги".

Джерело: пресслужба Офісу президента України

Дослівно: "Біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові представники духовенства та керівники релігійних організацій виголосили молитви за Україну. Вони молилися за перемогу нашої держави та справедливий мир.

Духовні лідери просили заступництва й сил для захисників нашої Батьківщини, благословення для представників української влади та порятунку для всіх постраждалих від війни. Також молилися за відновлення територіальної цілісності України.

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У виконанні камерного хору пролунала Молитва за Україну".

Деталі: Окрім Зеленського, у молитовному заході також взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міський голова Львова Андрій Садовий, очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Що цьому передувало:

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