Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне за сутки 28 раз обстреляли Сумскую область

"Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 00:48
Россияне за сутки 28 раз обстреляли Сумскую область
РАЗРУШЕНИЯ ПОСЛЕ ОБСТРЕЛОВ РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОВА

В течение 31 июля российские оккупанты совершили 28 обстрелов Сумской области, зафиксировано 164 взрыва, обстреляно 17 населенных пунктов в 8 громадах.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Краснопольской громаде были минометный обстрел (18 взрывов), обстрел из САУ (4 взрыва), с вертолета осуществлен пуск 7 ракет НАР.

По Белопольской громаде били миномет (26 взрывов), артиллерия (4 взрыва), ствольная артиллерия (21 взрыв), гранатомет (10 взрывов).

Реклама:

По Юнаковской громаде била ствольная артиллерия (8 взрывов).

В Зноб-Новгородской громаде зафиксирован минометный обстрел (11 взрывов).

По Середино-Будской громаде били ствольная артиллерия (3 взрыва), гранатомет (5 взрывов), зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва). Повреждена крыша частного зернохранилища и двор дома.

ВИДЕО ДНЯ

По Великописаревской громаде бил миномет (33 взрыва). Ранен один человек, повреждены 4 домохозяйства.

По Новослободской громаде "работала" РСЗО (2 взрыва), зафиксирован пуск с вертолета 2 ракет НАР. В результате обстрела повреждено домохозяйство.

По Хотинской громаде бил миномет (7 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
Сумская область
Враг бил по Сумской области: 169 взрывов, ранен человек
Обстрелы Сумщины: 122 взрыва за сутки, есть разрушения и повреждения
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
Последние новости
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
17:14
Почти 90 украинских компаний олигархов-партнеров российского ВПК до сих пор не конфисковали - исследование
Все новости...
Реклама: