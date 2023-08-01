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Россияне за сутки 28 раз обстреляли Сумскую область

"Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 00:48
Россияне за сутки 28 раз обстреляли Сумскую область
РАЗРУШЕНИЯ ПОСЛЕ ОБСТРЕЛОВ РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОВА

В течение 31 июля российские оккупанты совершили 28 обстрелов Сумской области, зафиксировано 164 взрыва, обстреляно 17 населенных пунктов в 8 громадах.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Краснопольской громаде были минометный обстрел (18 взрывов), обстрел из САУ (4 взрыва), с вертолета осуществлен пуск 7 ракет НАР.

По Белопольской громаде били миномет (26 взрывов), артиллерия (4 взрыва), ствольная артиллерия (21 взрыв), гранатомет (10 взрывов).

По Юнаковской громаде била ствольная артиллерия (8 взрывов).

В Зноб-Новгородской громаде зафиксирован минометный обстрел (11 взрывов).

По Середино-Будской громаде били ствольная артиллерия (3 взрыва), гранатомет (5 взрывов), зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва). Повреждена крыша частного зернохранилища и двор дома.

По Великописаревской громаде бил миномет (33 взрыва). Ранен один человек, повреждены 4 домохозяйства.

По Новослободской громаде "работала" РСЗО (2 взрыва), зафиксирован пуск с вертолета 2 ракет НАР. В результате обстрела повреждено домохозяйство.

По Хотинской громаде бил миномет (7 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрел
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