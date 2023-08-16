Телефон Князєва вивчають, але доказом проти нього він не буде – керівник САП

Мобільний телефон колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва вже розблоковано, детективи Національного антикорупційного бюро вивчають його вміст.

Джерело: керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко на брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Клименка: "Телефон Князєва на даний час розблокований, перебуває в стінах НАБУ, і детективи здійснюють огляд його вмісту.

Можна сказати, як доповідали мені детективи, що у цій справі, де повідомлено про підозру (в хабарництві – ред.) колишньому голові Верховного Cуду і його спільнику, цей телефон не буде доказом".

Деталі: Керівник САП зазначив, що цей телефон може бути використаний як доказ в інших провадженнях, пов'язаних із Верховним Судом.

Клименко також повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Всеволода Князєва і його спільника планують завершити на початку вересня.

Пряма мова Клименка: "Воно перебуває на завершальній стадії. Думаю, що на початку вересня ми вже завершимо слідство конкретно в цьому епізоді, де повідомлено про підозру колишньому голові (Верховного Суду – ред.) і його спільнику".

Деталі: За іншими епізодами, які розслідуються в межах кримінального провадження щодо фактів корупції і причетності інших осіб, досудове розслідування триватиме.

Передісторія:

15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.

16 травня під час пленуму Верховного Суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри Князєву. Судді також ухвалили постанову пленуму ВС про припинення його повноважень.

17 травня Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити скаргу захисту Князєва на його затримання.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на тримання Князєва під вартою.

18 травня Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Верховного Суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 107,3 млн грн. 31 травня Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу Князєву до 75 млн грн.

26 травня пленум обрав новим головою Верховного Суду Станіслава Кравченка. До цього він очолював Касаційний кримінальний суд у складі ВС.

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