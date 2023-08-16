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Телефон Князєва вивчають, але доказом проти нього він не буде – керівник САП

"Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 12:47
Телефон Князєва вивчають, але доказом проти нього він не буде – керівник САП
Всеволод Князєв, фото з сайту sud.ua

Мобільний телефон колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва вже розблоковано, детективи Національного антикорупційного бюро вивчають його вміст.

Джерело: керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко на брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Клименка: "Телефон Князєва на даний час розблокований, перебуває в стінах НАБУ, і детективи здійснюють огляд його вмісту. 

Можна сказати, як доповідали мені детективи, що у цій справі, де повідомлено про підозру (в хабарництві – ред.) колишньому голові Верховного Cуду і його спільнику, цей телефон не буде доказом".

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Деталі: Керівник САП зазначив, що цей телефон може бути використаний як доказ в інших провадженнях, пов'язаних із Верховним Судом.

Клименко також повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Всеволода Князєва і його спільника планують завершити на початку вересня.

Пряма мова Клименка: "Воно перебуває на завершальній стадії. Думаю, що на початку вересня ми вже завершимо слідство конкретно в цьому епізоді, де повідомлено про підозру колишньому голові (Верховного Суду – ред.) і його спільнику".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За іншими епізодами, які розслідуються в межах кримінального провадження щодо фактів корупції і причетності інших осіб, досудове розслідування триватиме.

Передісторія:

  • 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.
  • 16 травня під час пленуму Верховного Суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри Князєву. Судді також ухвалили постанову пленуму ВС про припинення його повноважень.
  • 17 травня Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити скаргу захисту Князєва на його затримання.
  • 18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на тримання Князєва під вартою.
  • 18 травня Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Верховного Суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 107,3 млн грн. 31 травня Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу Князєву до 75 млн грн.
  • 26 травня пленум обрав новим головою Верховного Суду Станіслава Кравченка. До цього він очолював Касаційний кримінальний суд у складі ВС.

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Теми: Князєв ВсеволодхабарВерховний судАнтикорупційна прокуратура
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