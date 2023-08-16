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Телефон Князева изучают, но доказательством против него он не будет – руководитель САП

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 12:47
Телефон Князева изучают, но доказательством против него он не будет – руководитель САП
Всеволод Князев, фото с сайта sud.ua

Мобильный телефон бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева уже разблокирован, детективы Национального антикоррупционного бюро изучают его содержимое.

Источник: руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Клименко: "Телефон Князева в настоящее время разблокирован, находится в стенах НАБУ, и детективы осуществляют осмотр его содержимого. 

Можно сказать, как докладывали мне детективы, что в этом деле, где сообщено о подозрении (во взяточничестве – ред.) бывшему главе Верховного Суда и его сообщнику, этот телефон не будет доказательством".

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Детали: Руководитель САП отметил, что этот телефон может быть использован в качестве доказательства в других производствах, связанных с Верховным Судом.

Клименко также сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Всеволода Князева и его сообщника планируют завершить в начале сентября.

Прямая речь Клименко: "Оно находится на завершающей стадии. Думаю, что в начале сентября мы уже завершим следствие конкретно в этом эпизоде, где сообщено о подозрении бывшему главе (Верховного Суда – ред.) и его сообщнику".

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Детали: По другим эпизодам, которые расследуются в рамках уголовного производства по фактам коррупции и причастности других лиц, досудебное расследование будет продолжаться.

Предыстория:

  • 15 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали главу ВС Князева и изъяли 2,7 млн долл.
  • 16 мая во время пленума Верховного Суда 140 судей поддержали выражение недоверия Князеву. Судьи также приняли постановление пленума ВС о прекращении его полномочий.
  • 17 мая Высший антикоррупционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты Князева на его задержание.
  • 18 мая Высший совет правосудия удовлетворил представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о даче разрешения на содержание Князева под стражей.
  • 18 мая Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Верховного Суда меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн. 31 мая Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог Князеву до 75 млн грн.
  • 26 мая пленум избрал новым главой Верховного Суда Станислава Кравченко. До этого он возглавлял Кассационный уголовный суд в составе ВС.

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Темы: Князев ВсеволодвзяткаВерховный судАнтикоррупционная прокуратура
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