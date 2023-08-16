Телефон Князева изучают, но доказательством против него он не будет – руководитель САП

Мобильный телефон бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева уже разблокирован, детективы Национального антикоррупционного бюро изучают его содержимое.

Источник: руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Клименко: "Телефон Князева в настоящее время разблокирован, находится в стенах НАБУ, и детективы осуществляют осмотр его содержимого.

Можно сказать, как докладывали мне детективы, что в этом деле, где сообщено о подозрении (во взяточничестве – ред.) бывшему главе Верховного Суда и его сообщнику, этот телефон не будет доказательством".

Детали: Руководитель САП отметил, что этот телефон может быть использован в качестве доказательства в других производствах, связанных с Верховным Судом.

Клименко также сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Всеволода Князева и его сообщника планируют завершить в начале сентября.

Прямая речь Клименко: "Оно находится на завершающей стадии. Думаю, что в начале сентября мы уже завершим следствие конкретно в этом эпизоде, где сообщено о подозрении бывшему главе (Верховного Суда – ред.) и его сообщнику".

Детали: По другим эпизодам, которые расследуются в рамках уголовного производства по фактам коррупции и причастности других лиц, досудебное расследование будет продолжаться.

Предыстория:

15 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали главу ВС Князева и изъяли 2,7 млн долл.

16 мая во время пленума Верховного Суда 140 судей поддержали выражение недоверия Князеву. Судьи также приняли постановление пленума ВС о прекращении его полномочий.

17 мая Высший антикоррупционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты Князева на его задержание.

18 мая Высший совет правосудия удовлетворил представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о даче разрешения на содержание Князева под стражей.

18 мая Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Верховного Суда меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн. 31 мая Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог Князеву до 75 млн грн.

26 мая пленум избрал новым главой Верховного Суда Станислава Кравченко. До этого он возглавлял Кассационный уголовный суд в составе ВС.

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