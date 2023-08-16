Телефон Князева изучают, но доказательством против него он не будет – руководитель САП
Мобильный телефон бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева уже разблокирован, детективы Национального антикоррупционного бюро изучают его содержимое.
Источник: руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко на брифинге, цитирует "Укринформ"
Прямая речь Клименко: "Телефон Князева в настоящее время разблокирован, находится в стенах НАБУ, и детективы осуществляют осмотр его содержимого.
Можно сказать, как докладывали мне детективы, что в этом деле, где сообщено о подозрении (во взяточничестве – ред.) бывшему главе Верховного Суда и его сообщнику, этот телефон не будет доказательством".
Детали: Руководитель САП отметил, что этот телефон может быть использован в качестве доказательства в других производствах, связанных с Верховным Судом.
Клименко также сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Всеволода Князева и его сообщника планируют завершить в начале сентября.
Прямая речь Клименко: "Оно находится на завершающей стадии. Думаю, что в начале сентября мы уже завершим следствие конкретно в этом эпизоде, где сообщено о подозрении бывшему главе (Верховного Суда – ред.) и его сообщнику".
Детали: По другим эпизодам, которые расследуются в рамках уголовного производства по фактам коррупции и причастности других лиц, досудебное расследование будет продолжаться.
Предыстория:
- 15 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали главу ВС Князева и изъяли 2,7 млн долл.
- 16 мая во время пленума Верховного Суда 140 судей поддержали выражение недоверия Князеву. Судьи также приняли постановление пленума ВС о прекращении его полномочий.
- 17 мая Высший антикоррупционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты Князева на его задержание.
- 18 мая Высший совет правосудия удовлетворил представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о даче разрешения на содержание Князева под стражей.
- 18 мая Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Верховного Суда меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн. 31 мая Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог Князеву до 75 млн грн.
- 26 мая пленум избрал новым главой Верховного Суда Станислава Кравченко. До этого он возглавлял Кассационный уголовный суд в составе ВС.
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