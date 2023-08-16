Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Телефон Князева изучают, но доказательством против него он не будет – руководитель САП

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 12:47
Телефон Князева изучают, но доказательством против него он не будет – руководитель САП
Всеволод Князев, фото с сайта sud.ua

Мобильный телефон бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева уже разблокирован, детективы Национального антикоррупционного бюро изучают его содержимое.

Источник: руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Клименко: "Телефон Князева в настоящее время разблокирован, находится в стенах НАБУ, и детективы осуществляют осмотр его содержимого. 

Можно сказать, как докладывали мне детективы, что в этом деле, где сообщено о подозрении (во взяточничестве – ред.) бывшему главе Верховного Суда и его сообщнику, этот телефон не будет доказательством".

Детали: Руководитель САП отметил, что этот телефон может быть использован в качестве доказательства в других производствах, связанных с Верховным Судом.

Клименко также сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Всеволода Князева и его сообщника планируют завершить в начале сентября.

Прямая речь Клименко: "Оно находится на завершающей стадии. Думаю, что в начале сентября мы уже завершим следствие конкретно в этом эпизоде, где сообщено о подозрении бывшему главе (Верховного Суда – ред.) и его сообщнику".

Детали: По другим эпизодам, которые расследуются в рамках уголовного производства по фактам коррупции и причастности других лиц, досудебное расследование будет продолжаться.

Предыстория:

  • 15 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали главу ВС Князева и изъяли 2,7 млн долл.
  • 16 мая во время пленума Верховного Суда 140 судей поддержали выражение недоверия Князеву. Судьи также приняли постановление пленума ВС о прекращении его полномочий.
  • 17 мая Высший антикоррупционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты Князева на его задержание.
  • 18 мая Высший совет правосудия удовлетворил представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о даче разрешения на содержание Князева под стражей.
  • 18 мая Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Верховного Суда меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн. 31 мая Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог Князеву до 75 млн грн.
  • 26 мая пленум избрал новым главой Верховного Суда Станислава Кравченко. До этого он возглавлял Кассационный уголовный суд в составе ВС.

Читайте также: "Черный день в истории суда". Что известно о деле главы Верховного Суда Князева

Что известно о деле председателя Верховного Суда Князева? Обсуждаем в подкасте "Клятые вопросы"

Темы: Князев ВсеволодвзяткаВерховный судАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Князев Всеволод
Скандал в САП: Клименко объяснил, уволят ли прокурора по делу Князева
Следствие по делу экс-главы Верховного Суда Князева уже на финише, его телефон разблокировали
В САП заверили, что не меняли процкера по делу Князева
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: