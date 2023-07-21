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Слідство у справі ексголови Верховного Суду Князєва уже на фініші, його телефон розблокували

Олександр ШумілінП'ятниця, 21 липня 2023, 12:46
Слідство у справі ексголови Верховного Суду Князєва уже на фініші, його телефон розблокували
КНЯЗЄЯВ У ЗАЛІ СУДУ. ФОТО: УП

Слідство у справі голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабара, уже готується відкрити матеріали справи стороні захисту.

Джерело: інтерв’ю голови САП Олександра Клименка на ZN.ua

Пряма мова: "За відомим епізодом щодо колишнього голови Верховного суду та адвоката (Олега Горецького – ред.) слідство фактично перебуває на фінішній прямій.

Ми вже допрацьовуємо певні деталі й виходитимемо на завершення своєї роботи та відкриття матеріалів провадження стороні захисту.

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Стосовно причетності до цього епізоду інших осіб – тут треба ще працювати та збирати докази, оскільки на сьогодні їх недостатньо. Зокрема й щодо інших суддів Верховного суду. Робота тут триває. За іншими можливими епізодами злочинної діяльності цього угрупування також іще багато роботи".

Деталі: Клименко також заперечив, що у нього був конфлікт із прокурором Олександром Омельченком, який заявляв про "певні розбіжності у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".

За словами голови САП слідство вже розблокувало телефон Князєва і інформацію звідти досліджують детективи НАБУ.

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Теми: Князєв ВсеволодВерховний суд
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