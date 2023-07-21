Слідство у справі ексголови Верховного Суду Князєва уже на фініші, його телефон розблокували
Слідство у справі голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабара, уже готується відкрити матеріали справи стороні захисту.
Джерело: інтерв’ю голови САП Олександра Клименка на ZN.ua
Пряма мова: "За відомим епізодом щодо колишнього голови Верховного суду та адвоката (Олега Горецького – ред.) слідство фактично перебуває на фінішній прямій.
Ми вже допрацьовуємо певні деталі й виходитимемо на завершення своєї роботи та відкриття матеріалів провадження стороні захисту.
Стосовно причетності до цього епізоду інших осіб – тут треба ще працювати та збирати докази, оскільки на сьогодні їх недостатньо. Зокрема й щодо інших суддів Верховного суду. Робота тут триває. За іншими можливими епізодами злочинної діяльності цього угрупування також іще багато роботи".
Деталі: Клименко також заперечив, що у нього був конфлікт із прокурором Олександром Омельченком, який заявляв про "певні розбіжності у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".
За словами голови САП слідство вже розблокувало телефон Князєва і інформацію звідти досліджують детективи НАБУ.
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Передісторія:
- 15 травня детективи НАБУ затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва. За твердженням слідства, це сталось при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн). Детективи також провели обшуки в інших суддів ВС.
- Гроші суддям передали нібито за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабара.
- ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.
- Судді Верховного суду після затримання Князєва звільнили його з посади голови і заявили, що це "чорний день в історії суду".
- 31 травня Антикорупційний суд відмовився відпускати з-під варти Князєва, але зменшив альтернативну заставу зі 107,3 до 75 мільйонів гривень.