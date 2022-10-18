Розстріл на Південмаші: справа пішла до суду, підозрюваному світить довічне

Державне бюро розслідувань завершило розслідування провадження щодо вбивства солдатом строкової служби Артемієм Рябчуком нацгвардійців на заводі Південмаш у Дніпрі в ніч на 27 січня.

Джерело: ДБР у Telegram

Дослівно бюро: "Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця, який у січні цього року вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі.



Обвинувальний акт направлено до суду".

Деталі: Слідство встановило, що Рябчук після призову на військову строкову службу зіткнувся із неуставними відносинами з боку старших по призову колег. Кілька разів він був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництву. Через це в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення.



За кілька годин до трагедії, Рябчук перебував у складі бойової варти і мав відпочивати, але отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні. Такий наказ він сприйняв за знущання і вирішив помститися за всі попередні образи.

За даними ДБР, Рябчук взяв автомат та набої у кімнаті зберігання зброї і почав "жорстоко розстрілювати", як він вважав, усіх своїх кривдників.



У результаті інциденту 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеню тяжкості.



Після розправи над військовими, солдат взяв автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.



Рябчука обвинувачують у :

порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо кількох осіб, із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 406 КК України);

умисному вбивстві (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);

закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб особою у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);

викраденні військовослужбовцем зброї, бойових припасів, іншого військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 410 КК України);

дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України);

порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 2 ст. 418 КК України);

незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.



Також повідомляється, що одразу після трагедії ДБР зареєструвало кримінальне провадження і за фактом службової недбалості та бездіяльності посадових осіб Нацгвардії.



"Наразі у цьому кримінальному провадженні тривають експертизи, після їх завершення ДБР надасть правову оцінку усім, хто допустив трагедію, аби подібні випадки не повторилися в майбутньому", – підсумували в бюро.

Що було раніше: У лютому спеціальна слідча комісія МВС, яка розслідує розстріл службовців Нацгвардії на заводі "Південмаш" у Дніпрі, виявила низку порушень у військовій частині і у місці несення служби нацгвардійцями, що могло призвести до трагедії.

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