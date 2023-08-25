Резніков: Смерть Пригожина доводить, що Путіну не варто довіряти

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що смерть ватажка найманців "Вагнера" Євгена Пригожина доводить, що з російським диктатором Володимиром Путіним не варто сідати за стіл переговорів, бо йому не можна довіряти.

Джерело: Резніков в інтерв'ю Welt

Пряма мова: "Смерть Пригожина послабила Путіна. Тому що вона показала світові: Якщо Путін укладає з кимось якусь угоду і порушує її, це означає, що йому більше не можна довіряти...

Це просто поведінка гангстерів, а Кремль поводиться як гангстери, як злочинці".

Деталі: За його словами, смерть ватажка найманців "Вагнера" не вплине на хід війни, адже "угруповання Вагнера фактично вже не існує".

Резніков пояснив, що ще рік тому найманці були серйозною силою, але зараз "вони розбиті".

Передісторія: