Резніков: Смерть Пригожина доводить, що Путіну не варто довіряти
Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що смерть ватажка найманців "Вагнера" Євгена Пригожина доводить, що з російським диктатором Володимиром Путіним не варто сідати за стіл переговорів, бо йому не можна довіряти.
Джерело: Резніков в інтерв'ю Welt
Пряма мова: "Смерть Пригожина послабила Путіна. Тому що вона показала світові: Якщо Путін укладає з кимось якусь угоду і порушує її, це означає, що йому більше не можна довіряти...
Це просто поведінка гангстерів, а Кремль поводиться як гангстери, як злочинці".
Деталі: За його словами, смерть ватажка найманців "Вагнера" не вплине на хід війни, адже "угруповання Вагнера фактично вже не існує".
Резніков пояснив, що ще рік тому найманці були серйозною силою, але зараз "вони розбиті".
Передісторія:
- Група "Вагнер" воювала в Україні, особливо активно в Бахмуті, але наприкінці весни пішла в польові табори.
- 24 червня ПВК "Вагнер" почала збройний заколот у Росії через конфлікт із військовим командуванням РФ, але вже ввечері того дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, він мав "піти в Білорусь".
- Міністерство оборони Білорусі 11 липня заявило, що на білоруських полігонах відбуватиметься "обмін досвідом" між найманцями ПВК "Вагнер" і Збройними Силами Білорусі. 14 липня під Осиповичами вже проходили заняття найманців із підрозділами територіальних військ РБ.
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.