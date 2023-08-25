Резников: Смерть Пригожина доказывает, что Путину не стоит доверять

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что смерть главаря наемников "Вагнера" Евгения Пригожина доказывает, что с российским диктатором Владимиром Путиным не стоит садиться за стол переговоров, потому что ему нельзя доверять.

Источник: Резников в интервью Welt

Прямая речь: "Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что она показала миру: Если Путин заключает с кем-то какую-то сделку и нарушает ее, это означает, что ему больше нельзя доверять...

Это просто поведение гангстеров, а Кремль ведет себя как гангстеры, как преступники".

Детали: По его словам, смерть главаря наемников "Вагнера" не повлияет на ход войны, ведь "группировка Вагнера фактически уже не существует".

Резников пояснил, что еще год назад наемники были серьезной силой, но сейчас "они разбиты".

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