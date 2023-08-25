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Резников: Смерть Пригожина доказывает, что Путину не стоит доверять

Алена МазуренкоПятница, 25 августа 2023, 20:01
Резников: Смерть Пригожина доказывает, что Путину не стоит доверять
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что смерть главаря наемников "Вагнера" Евгения Пригожина доказывает, что с российским диктатором Владимиром Путиным не стоит садиться за стол переговоров, потому что ему нельзя доверять.

Источник: Резников в интервью Welt

Прямая речь: "Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что она показала миру: Если Путин заключает с кем-то какую-то сделку и нарушает ее, это означает, что ему больше нельзя доверять...

Это просто поведение гангстеров, а Кремль ведет себя как гангстеры, как преступники".

Детали: По его словам, смерть главаря наемников "Вагнера" не повлияет на ход войны, ведь "группировка Вагнера фактически уже не существует".

Резников пояснил, что еще год назад наемники были серьезной силой, но сейчас "они разбиты".

Предыстория:

  • Группа "Вагнер" воевала в Украине, особенно активно в Бахмуте, но в конце весны ушла в полевые лагеря.
  • 24 июня ЧВК "Вагнер" начала вооруженный мятеж в России из-за конфликта с военным командованием РФ, но уже вечером того дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, он должен был "уйти в Беларусь"
  • Министерство обороны Беларуси 11 июля заявило, что на беларусских полигонах будет происходить "обмен опытом" между наемниками ЧВК "Вагнер" и Вооруженными Силами Беларуси. 14 июля под Осиповичами уже проходили занятия наемников с подразделениями территориальных войск РБ.
  • Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
  • Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждал, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Также пишут, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.

Темы: РезниковПутинПригожинубийство
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