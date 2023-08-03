Румыния еще проверяет, падали ли на ее территорию обломки от "Шахедов" РФ

В Минобороны Румынии заявили, что реагируют на информацию о возможном падении на территорию этой страны обломков дронов, которыми Россия атаковала портовую инфраструктуру украинского Измаила.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства от 3 августа

Детали: В министерстве отметили, что приняли к сведению информацию от органов власти общины Чаталкиой, граничащей с Украиной по Дунаю и расположенной напротив Измаила, о возможном падении на ее территории элементов дронов, которыми Россия атаковала порт Измаила в ночь на 2 августа.

Согласно сообщению, на место прибыла команда специалистов Воздушных сил Румынии.

"В настоящее время не найдено конкретных элементов, которые бы подтвердили эти предположения", - отметили в заявлении.

Минобороны Румынии добавило, что в контексте последних событий прямой военной опасности для Румынии не обнаружено.

Дословно: "Дроны, которые РФ использовала в этих противоправных и неоправданных атаках, ни в один момент не нарушили воздушное пространство Румынии... Министерство национальной обороны повысило меры готовности, постоянно мониторит ситуацию на суше, в море и в воздушном пространстве, как определено национальными планами и планами союзников, и координируется со структурами НАТО для усиления обороны всего восточного фланга и сдерживания от любой агрессии".

Детали: Между тем журналисты Antena 3 CNN побывали в поселке Плауру, расположенном напротив Измаила. Местный мэр говорит, что "Шахеды" попали буквально за 400 метров, и местные жители откровенно боятся, что беспилотники могли упасть на их дома, однако ехать куда-то в более безопасное место пока не собираются.