Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Румыния еще проверяет, падали ли на ее территорию обломки от "Шахедов" РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 3 августа 2023, 18:19

В Минобороны Румынии заявили, что реагируют на информацию о возможном падении на территорию этой страны обломков дронов, которыми Россия атаковала портовую инфраструктуру украинского Измаила.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства от 3 августа

Детали: В министерстве отметили, что приняли к сведению информацию от органов власти общины Чаталкиой, граничащей с Украиной по Дунаю и расположенной напротив Измаила, о возможном падении на ее территории элементов дронов, которыми Россия атаковала порт Измаила в ночь на 2 августа.

Согласно сообщению, на место прибыла команда специалистов Воздушных сил Румынии.

Реклама:

"В настоящее время не найдено конкретных элементов, которые бы подтвердили эти предположения", - отметили в заявлении.

Минобороны Румынии добавило, что в контексте последних событий прямой военной опасности для Румынии не обнаружено.

Дословно: "Дроны, которые РФ использовала в этих противоправных и неоправданных атаках, ни в один момент не нарушили воздушное пространство Румынии... Министерство национальной обороны повысило меры готовности, постоянно мониторит ситуацию на суше, в море и в воздушном пространстве, как определено национальными планами и планами союзников, и координируется со структурами НАТО для усиления обороны всего восточного фланга и сдерживания от любой агрессии".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Между тем журналисты Antena 3 CNN побывали в поселке Плауру, расположенном напротив Измаила. Местный мэр говорит, что "Шахеды" попали буквально за 400 метров, и местные жители откровенно боятся, что беспилотники могли упасть на их дома, однако ехать куда-то в более безопасное место пока не собираются.

Темы: РумынияШахедвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Закупки Минобороны: СМИ выяснили, как летние куртки для бойцов втридорога превратились в "зимние"

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Все новости...
Румыния
В Румынии следят за обстрелами РФ возле своих границ, но пока угрозы не увидели
Румыния увеличит пропускную способность ключевого зернового маршрута из Украины
Румыния планирует привлечь авиацию для ускорения транзита судов с украинским зерном по Дунаю
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: