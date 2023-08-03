ГУР пояснив, як працюють російські ІПСО і як протидіяти ботам

Головне управління розвідки Міноборони України застерігає: російських ботів потрібно інформаційно знищувати, банити, а не сперечатися з ними.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі Українського Радіо

Пряма мова: "Починати "діалог" із ботом ворога – це все одно, що сперечатися з російським танком. Танк окупантів заслуговує лише одного – ліквідації, а бот – бану".

Деталі: Юсов наголосив, що Росія не шкодує грошей на ботоферми іпсошників. І чим далі триває розв'язана РФ війна, тим хитрішими можуть бути ІПСО противника, пояснює представник ГУР.

Реклама:

Здебільшого точки входу носять м’який характер. Після чергового обстрілу росіянами території України, наприклад, з'являється повідомлення, дзвінок чи лист від якогось далекого "родича" із РФ: "Як ви там? Читав, що по вашому місту прилетіло. У вас усе гаразд?"– навів приклад інформаційної роботи ворога Юсов.

Такий вид ІПСО як намагання вплинути на психологічний стан українських оборонців не зупиняється фактично від 2014 року і можливо навіть раніше. Але воно має хвилеподібний характер, констатує представник ГУР.

Пряма мова: "Звісно, після початку повномасштабного вторгнення ці контакти начебто дуже активізувались, хоча з іншого боку ми маємо природний масовий розрив спілкування українців зі своїми родичами чи знайомими, друзями дитинства на території держави-агресора.

ВІДЕО ДНЯ

Але останнім часом, після активізації дій українських Сил безпеки і оборони та продовження наступу цей вплив знову намагаються застосувати. Здебільшого це не має жодних результатів. Але ставка робиться на втому суспільства, деморалізацію, кратне повторнення брехливих пропагандистських наративів. Мовляв, "це все треба зупиняти", "головне – якомога швидкий мир", "ми ж брати", "у всьому винна Америка" тощо…

Разом із наступом на деяких ділянках фронту, який намагаються продовжувати рашисти, вони намагаються атакувати розум, психіку і серця воїнів ЗСУ та їхніх родин.

Зрозуміло, що мати і дружина, яка чекає на повернення свого сина і чоловіка з фронту, – це вразлива категорія. Так само вразлива категорія – родині наших військовополонених. Ворог активно намагається використовувати ці слабкі місця, проте здебільшого безуспішно".

Довідково: ІПСО — інформаційно-психологічна операція (англ. Psychological Operations, PSYOPS). Мета ІПСО — вплинути на настрої різних груп суспільства. Складники ІПСО: пропаганда, дезінформація, приховування однієї інформації й роздмухування та перебільшення іншої тощо.