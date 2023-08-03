ГУР объяснил, как работают российские ИПСО и как противодействовать ботам

Главное управление разведки Минобороны Украины предостерегает: российских ботов нужно информационно уничтожать, банить, а не спорить с ними.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире Украинского Радио

Прямая речь: "Начинать "диалог" с ботом врага - это все равно, что спорить с российским танком. Танк оккупантов заслуживает только одного - ликвидации, а бот - бана".

Детали: Юсов отметил, что Россия не жалеет денег на ботофермы ипсошников. И чем дальше продолжается развязанная РФ война, тем хитрее могут быть ИПСО противника, объясняет представитель ГУР.

Реклама:

В основном точки входа носят мягкий характер. После очередного обстрела россиянами территории Украины, например, появляется сообщение, звонок или письмо от какого-то дальнего "родственника" из РФ: "Как вы там? Читал, что по вашему городу прилетело. У вас все в порядке?" - привел пример информационной работы врага Юсов.

Такой вид ИПСО как попытка повлиять на психологическое состояние украинских защитников не останавливается фактически с 2014 года и возможно даже раньше. Но оно имеет волнообразный характер, констатирует представитель ГУР.

Прямая речь: "Конечно, после начала полномасштабного вторжения эти контакты вроде бы очень активизировались, хотя с другой стороны мы имеем естественный массовый разрыв общения украинцев со своими родственниками или знакомыми, друзьями детства на территории государства-агрессора.

ВИДЕО ДНЯ

Но оно имеет волнообразный характер, констатирует представитель ГУР.

Прямая речь: "Конечно, после начала полномасштабного вторжения эти контакты вроде бы очень активизировались, хотя с другой стороны мы имеем естественный массовый разрыв общения украинцев со своими родственниками или знакомыми, друзьями детства на территории государства-агрессора.

Но в последнее время, после активизации действий украинских Сил безопасности и обороны и продолжения наступления это влияние снова пытаются применить. В основном это не имеет никаких результатов. Но ставка делается на усталость общества, деморализацию, кратное повторение лживых пропагандистских нарративов. Мол, "это все надо останавливать", "главное - как можно скорее мир", "мы же братья", "во всем виновата Америка" и т.д...

Вместе с наступлением на некоторых участках фронта, которое пытаются продолжать рашисты, они пытаются атаковать ум, психику и сердца воинов ВСУ и их семей.

Понятно, что мать и жена, которая ждет возвращения своего сына и мужа с фронта, - это уязвимая категория. Так же уязвимая категория - семьи наших военнопленных. Враг активно пытается использовать эти слабые места, однако в основном безуспешно".

Справка: ИПСО - информационно-психологическая операция (англ. Psychological Operations, PSYOPS). Цель ИПСО - повлиять на настроения различных групп общества. Составляющие ИПСО: пропаганда, дезинформация, сокрытие одной информации и раздувание и преувеличение другой и тому подобное.