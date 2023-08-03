Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Загарбники звозять студентів з Росії для пропаганди на ТОТ – спротив

Ольга Глущенко Четвер, 3 серпня 2023, 06:02
Загарбники звозять студентів з Росії для пропаганди на ТОТ – спротив
Фото: rospoint.ukr.net/Depositphotos

У ЦНС повідомляють, що в окуповані міста загарбники завозять студентів для пропаганди серед молоді.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Особливу увагу окупанти приділяють промивці мізків молоді на тимчасово окупованих територіях.

Так, окупанти створили "студентські трудові загони", які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян. Загони "працюють" у зруйнованих самими окупантами містами – Лисичанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк".

Деталі: За даними спротиву, приїжджі з Росії студенти проводять у захоплених містах семінари та "молодіжні форуми", за підтримки "Росмолоді"  – окупаційної структури, яка займається децентралізацією "молодіжних рухів", більшість яких мімікрують під волонтерські.

Теми: Росіяокупаціяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Росія
Кремль намагається замовчувати невдачі РФ на війні, щоб не сіяти паніку – ISW
Губернатор Бєлгородської області РФ заявив про збиття БпЛА
Оператори країн Балтії вирішили відключитись від електросистеми Росії
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: