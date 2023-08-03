Загарбники звозять студентів з Росії для пропаганди на ТОТ – спротив

У ЦНС повідомляють, що в окуповані міста загарбники завозять студентів для пропаганди серед молоді.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Особливу увагу окупанти приділяють промивці мізків молоді на тимчасово окупованих територіях.

Так, окупанти створили "студентські трудові загони", які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян. Загони "працюють" у зруйнованих самими окупантами містами – Лисичанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк".

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Деталі: За даними спротиву, приїжджі з Росії студенти проводять у захоплених містах семінари та "молодіжні форуми", за підтримки "Росмолоді" – окупаційної структури, яка займається децентралізацією "молодіжних рухів", більшість яких мімікрують під волонтерські.