Загарбники звозять студентів з Росії для пропаганди на ТОТ – спротив
Четвер, 3 серпня 2023, 06:02
У ЦНС повідомляють, що в окуповані міста загарбники завозять студентів для пропаганди серед молоді.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Особливу увагу окупанти приділяють промивці мізків молоді на тимчасово окупованих територіях.
Так, окупанти створили "студентські трудові загони", які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян. Загони "працюють" у зруйнованих самими окупантами містами – Лисичанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк".
Деталі: За даними спротиву, приїжджі з Росії студенти проводять у захоплених містах семінари та "молодіжні форуми", за підтримки "Росмолоді" – окупаційної структури, яка займається децентралізацією "молодіжних рухів", більшість яких мімікрують під волонтерські.