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Україна для ударів по РФ має зброю власного виробництва − Данілов

Ірина БалачукВівторок, 8 серпня 2023, 11:14
Україна для ударів по РФ має зброю власного виробництва − Данілов
Наслідки атаки дронів на бізнес-центр "Москва-сіті" у російській столиці. Фото РБК

Україна має зброю власного виробництва, щоб наносити удари по Росії, а у партнерів просить далекобійну зброю для того, щоб звільняти окуповані території.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі марафону новин 8 серпня

Пряма мова Данілова: "Я можу сказати: нам є чим бити по території Росії власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші території захоплені, то ми звертаємося до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих наших територій".

Деталі: Секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили свою позицію, і наразі "максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність РФ, яка продемонструвала це не тільки під час нашої війни, а і під час тих подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті".

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Водночас він прогнозує, що незважаючи на те, що відбувається у Нігері, де теж "без росіян не обійшлося", війна в Україні не зійде з порядку денного світової спільноти, бо російська агресія "у центрі Європи" турбує всі країни Євросоюзу.

Передісторія: 

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Теми: ДаніловРосіявійназброя
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