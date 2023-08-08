Україна для ударів по РФ має зброю власного виробництва − Данілов
Україна має зброю власного виробництва, щоб наносити удари по Росії, а у партнерів просить далекобійну зброю для того, щоб звільняти окуповані території.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі марафону новин 8 серпня
Пряма мова Данілова: "Я можу сказати: нам є чим бити по території Росії власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші території захоплені, то ми звертаємося до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих наших територій".
Деталі: Секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили свою позицію, і наразі "максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність РФ, яка продемонструвала це не тільки під час нашої війни, а і під час тих подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті".
Водночас він прогнозує, що незважаючи на те, що відбувається у Нігері, де теж "без росіян не обійшлося", війна в Україні не зійде з порядку денного світової спільноти, бо російська агресія "у центрі Європи" турбує всі країни Євросоюзу.
Передісторія:
- На початку лютого Данілов натякнув, що Україна вже тоді могла завдавати удари по території Росії.
- Російські окупанти постійно жаліються, що нібито Україна завдає ударів безпілотниками по Москві та тимчасово окупованому Криму, а також безпілотними водними дронами атакує незаконно збудований загарбниками Керченський міст, порти і кораблі Чорноморського флоту РФ.
- 4 серпня Служба безпеки повідомила, що провела спецоперацію в бухті Новоросійська − надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".